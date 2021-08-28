Путин поздравил паралимпийцев с новыми победами

Президент России направил поздравительные телеграммы победителям Паралимпийских Игр в Токио.

Владимир Путин отметил триумф легкоатлета Александра Яремчука, который опередил именитых соперников на дистанции 1500 метров и уверенно доказал, что достоин быть первым. "Своим победным выступлением продолжили "золотой счет" нашей сборной", - заметил он.

Президент также высоко оценил отличную спортподготовку, выдержку и настрой на победу чемпионки по настольному теннису Елены Прокофьевой.

С победой на дистанции 150 метров в комплексном плавании и завоеванием второй золотой медали летней Паралимпиады Путин поздравил Романа Жданова. "Вы вновь установили мировой рекорд, подтвердив свои выдающиеся спортивные, бойцовские качества", - написал он, отметив целеустремленность и несгибаемый характер спортсмена.