Разрезали: В 1941 году бронекатера "БКА-213" и "БКА-214" потопили суда врага

В августе 1941 года моряки Балтийского флота своими решительными действиями ликвидировали последствия так называемой "Выборгской катастрофы", когда в окружение попали три дивизии защитников Ленинграда. Немаловажную роль в спасении ситуации сыграли действия Шхерного отряда - три бронекатера, четыре торпедных катера, канонерская лодка "Кама" и три самоходных баржи.

Наибольший успех выпал двум бронекатерам проекта 1125, которые в ночь с 27 на 28 августа таранными ударами смогли потопить два понтона и четыре катера противника. Катером БКА № 213 командовал лейтенант Венидикт Тунгусков, БКА №214 - лейтенант Василий Еськов.

Перед моряками-балтийцами была поставлена задача препятствовать перевозкам финских войск и высадке десанта противника. Бронекатера вышли на ночное патрулирование и нанесли удар по переправе между островом Туркинсаари (современный остров Овчинный) и полуостровом Лиханиеми.

По сравнению с катерами противника БКА были довольно хорошо вооружены. Они имели водоизмещение до 23 тонн, длину - 22,6 метра, ширину - 3,5 метра и осадку 60 сантиметров. Мощность двигателей - 850 лошадиных сил - позволяла разгонять катер до 22 км/ч. Вооружение - одно орудие 76,2-мм, один 12,7-мм и четыре 7,62-мм пулемета. Катер принимал на борт четыре якорные мины. Экипаж 12 человек.

"Малым ходом с приглушенными моторами они курсировали вдоль побережья. В тишине послышался рокот мотора, а еще через несколько минут из темноты выплыл силуэт вражеского катера, на палубе которого толпились солдаты. Быстро оценив обстановку и придя к выводу, что артиллерийский огонь демаскирует дозорные катера, лейтенант Венедикт Тунгусков решил потопить неприятельский катер таранным ударом. Риск был большой, но, уверенный в прочности корпуса своего корабля, командир "БКА-213" принял такое решение", - описывается подвиг в книге "Героические корабли российского и советского ВМФ".

Затем тем же приемом были потоплены остальные суда, в том числе два больших деревянных баркаса с оружием и боезапасами, а также две крупные моторные шлюпки с десантом.

После боев за Выборг бронекатер № 213 отважно защищал блокадный Ленинград и снова отличился таранным ударом на Чудском озере. В полночь 11 июня 1944 года БКА-213 врезался в строй вражеских кораблей. Сильный удар форштевнем пришелся в середину неприятельского судна. Подобрав шестерых пленных фашистов, катер с победой возвратился на базу.

До декабря 1956 года БКА-213 оставался в боевом строю Краснознаменного Балтийского флота, затем его передали Всесоюзному обществу ДОСААФ.