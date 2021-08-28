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28.08.2021 21:02
Рубрика: Общество

В Архангельске отмечают 80-летие первого арктического конвоя

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
28 августа в Архангельске начался праздник, посвященный 80-летию прихода в порт столицы Поморья конвоя союзников "Дервиш". Он стал первым из череды арктических караванов, доставивших в Россию лендлизовские танки, самолеты, продукты, одежду. Северные конвои приходили в Архангельск четыре военных года, а праздничные мероприятия в столице Поморья продлятся четыре дня.
Фото: Иван Малыгин Фото: Иван Малыгин
Фото: Иван Малыгин

Главным событием станет военно-морской парад - он состоится на Северной Двине 31 августа. А 30 августа представители дипмиссий, историки, краеведы, общественники из 50 регионов Росси, а также США, Великобритании, Норвегии, Польши, Узбекистана примут участие (как оффлайн, так и онлайн) в международной конференции "Ленд-лиз и арктические конвои".

Фото: Николай Грищенко/РГ
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В субботу в Гостиных дворах Архангельска открылась выставка "От матроса до адмирала", посвященная уникальной военной кампании 1941 - 1944 годов. Впервые в краеведческом музее региона в таком широком формате представлены личные истории моряков, портовиков, летчиков, проводивших конвои.

Это особенно важно для молодого поколения северян: сегодня в Архангельской области живут одиннадцать ветеранов полярных караванов, большинству из которых уже сложно принять участие в масштабных мероприятиях. Поэтому 29 августа "Российская газета" совместно с архангельским центром "Патриот" проведут встречу с потомками ветеранов: ее участниками станут внуки и правнуки наркома Военно-Морского флота Николая Кузнецо­ва, капитана легендарного ледокола "Ленин" Ивана Пономарева. На встречу "РГ" придут и потомки ветерана арктических конвоев Павла Лапшинова, который лишь немного не дождался сегодняшнего праздника, - отметив 101-й день рождения.

28 августа в Архангельском краеведческом музее прошел также телемост "Рукопожатие через моря и океаны", объединивший ветеранов северных конвоев, их детей и внуков из Архангельской области, Британии, США, Канады. По словам заместителя губернатора Архангельской области Михаила Ипатова, "этот мост дружбы вновь соединил ветеранов северных конвоев, во многом благодаря которым удалось обеспечить фронт всем необходимым и одержать победу в Великой Отечественной войне".

Фото: СУ СК России по Калининградской области
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- Я с нетерпением жду своего визита в Архангельск, чтобы лично встретиться с ветеранами и поблагодарить их за вклад в победу, - отметила во время телемоста Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт. - Арктические конвои являются прекрасным примером того, как много можно сделать совместными усилиями.

Во время телемоста на связь с Архангельском вышел и 97-летний ветеран Королевских ВВС Арнольд Вилкинсон:

- Я тогда летал на одномоторном самолете. Условия были разные - приходилось летать, сопровождая конвои, и над солнечным морем, и по ночам, и когда погода была ужасная, - рассказал он.

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