Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба "Краснодар"

Голливудский композитор Ханс Циммер, не нуждающийся в дополнительном представлении, написал гимн для российского футбольного клуба "Краснодар". Информация об этом опубликована в Twitter команды.

Отдельно подчеркивается, что аранжировку композиции выполнил Антон Беляев, теперь под нее будут стартовать все домашние матчи "Краснодара" в российских турнирах.

Во сколько обошлась работа знаменитого маэстро, не сообщается.

Когда ожидание того стоило🔥 Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!



Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021

Ханс Циммер - лауреат премии "Оскар" ("Король лев", 1995) - за свою карьеру написал музыку для более чем 150 картин, среди которых такие хиты, как "Человек дождя", "Гладиатор", "Начало", "Интерстеллар", а также к сериям фильмов "Пираты Карибского моря", "Тёмный рыцарь" и "Шерлок Холмс". И ко многим видеоиграм: Call of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2 и т.д.