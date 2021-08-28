Новости

"Разговариваем нормально": стали известны детали реабилитации МакSим 12:28
Названы самые популярные российские фильмы 10:19
Умер режиссер культовых фильмов про монстров Сомпоте Сандс 10:00
68-летнего актера Рона Джереми обвинили в десятках изнасилований 09:47
Умерла певица Элли Касим 09:34

Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба "Краснодар"

Новости
    28.08.2021, 12:00
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Маргарита Полякова/РГ Фото: Маргарита Полякова/РГ
Фото: Маргарита Полякова/РГ

Голливудский композитор Ханс Циммер, не нуждающийся в дополнительном представлении, написал гимн для российского футбольного клуба "Краснодар". Информация об этом опубликована в Twitter команды.

Фото: twitter.com/ PaulStanleyLive
Фронтмен группы Kiss Пол Стэнли заразился коронавирусом

Отдельно подчеркивается, что аранжировку композиции выполнил Антон Беляев, теперь под нее будут стартовать все домашние матчи "Краснодара" в российских турнирах.

Во сколько обошлась работа знаменитого маэстро, не сообщается.

Ханс Циммер - лауреат премии "Оскар" ("Король лев", 1995) - за свою карьеру написал музыку для более чем 150 картин, среди которых такие хиты, как "Человек дождя", "Гладиатор", "Начало", "Интерстеллар", а также к сериям фильмов "Пираты Карибского моря", "Тёмный рыцарь" и "Шерлок Холмс". И ко многим видеоиграм: Call of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2 и т.д.

Новости

Фронтмен группы Kiss Пол Стэнли заразился коронавирусом 27.08.2021
Тома Круза обокрали на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" 27.08.2021
Трейлер: мультфильм Pixar "Вверх" получит сериал-продолжение 27.08.2021
Хидэо Кодзима назвал российского режиссера Илью Найшуллера гением 27.08.2021
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Трейлер "Человека-паука 3" переделали в стиле мультсериала 90-х 27.08.2021
Компания Marvel выпустила видео о смерти Доктора Стрэнджа 27.08.2021
В трейлере "Нет пути домой" нашли отсылки к Зловещей шестерке 26.08.2021
⧣ Россия
Фото: instagram.com/lomakin_dmitriy
В центре Москвы избит актер Дмитрий Ломакин 27.08.2021
Сосед певицы МакSим по больнице поделился деталями ее спасения 26.08.2021
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева заявила о краже 26.08.2021
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ operamagazine
Умер французский певец и актер Шарль Бюрль 27.08.2021
Солистка t.A.T.u. рассказала о пережитом в детстве изнасиловании 26.08.2021
ABBA выпустит пять новых песен после почти сорокалетнего перерыва 26.08.2021