Ямалкоммунэнерго продолжает готовить Тарко-Сале к предстоящей зиме

Все котельные Пуровского района подготовлены к отопительному сезону 2021-2022 гг. Оборудование на канализационных насосных станциях также в полной готовности. Готовность оборудования станции очистки воды и водозабора - 90 процентов. Сотрудники предприятия завершают ремонт насосов речных водозаборов и замену фильтров-осветлителей.

На днях объекты жизнеобеспечения города посетили директор департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района Адриан Лешенко и директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе Владислав Хасматулин. В ходе рабочей поездки руководители оценили степень готовности города Тарко-Сале к предстоящей зиме.

На семи городских котельных проведены все необходимые регламентные работы: ревизия и гидравлические испытания котельного оборудования, замена запорной арматуры и расходных материалов, ремонт котлов, насосов. В завершающейся стадии находится косметический ремонт зданий и сооружений. В настоящее время заканчиваются работы по ремонту и замене инженерных сетей. Их готовность составляет порядка 90 процентов.

Учитывая проблемы, возникавшие в прошлом отопительном сезоне, особое внимание уделено ремонту сетей тепловодоснабжения. Капитальный ремонт идет на 11 участках сетей, 8 участков ремонтируют по окружной субсидии и местному софинансированию, остальные 3 участка - в рамках производственной программы АО "Ямалкоммунэнерго".

"Всего в этом году мы запланировали к ремонту 11 участков. Общая их протяженность в однотрубном исполнении 17,3 км. В июле обнаружились еще 7 участков - они обозначены красным цветом. По ним мы испытывали определенные проблемы, поэтому там тоже проводятся работы по ремонту, с частичной заменой или полной заменой труб",- рассказал Адриан Лешенко.

Без внимания не остались и села. "Проведен значительный объем работ в других поселениях района. Проведены замены более 2 км сетей тепловодоснабжения. Большой объем ремонтных работ выполнен на котле № 3 котельной села Харампур, в селе Ханымей на котельной №5 котла ВК-21. Уже получен приказ о начале отопительного сезона от главы самого северного поселения Пуровского района - Самбурга", - отметил директор филиала Владислав Хасматулин.

Подготовку к отопительному сезону 2021-2022 лично контролирует глава Пуровского района Антон Колодин. "Для района этим летом ревизия сетей и коммунальной инфраструктуры стала основным приоритетом. Подготовку к отопительному сезону и в Тарко-Сале, и во всех поселениях держу на жестком контроле. Ситуация прошлой зимы не должна повториться", - подчеркнул глава района.

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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"