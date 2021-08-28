Ямалкоммунэнерго продолжает готовить Тарко-Сале к предстоящей зиме

Новости

США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане 05:44
Онколог предупредил об опасном изменении цвета губ 05:00
На следующей неделе температура воздуха понизится до 5-10 градусов 04:48
WP: Талибы попросили США оставить дипломатов в Афганистане 04:30
Эпидемиолог рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром 03:41
Убийца Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы 02:50
В МЧС назвали предварительную причину пожара в больнице Ярославля 02:30
Китайские ученые назвали длящиеся больше года симптомы COVID-19 01:56
Корабль Dragon доставить на МКС более двух тонн груза 01:33
Коронавирус впервые выявили у оленей 00:52
Власти Ярославской области уточнили детали пожара в больнице 00:40
Пентагон сообщил о контроле американских военных над аэропортом Кабула 00:18
Путин обсудил с Пашиняном обстановку на армяно-азербайджанской границе 00:01
Талибы распорядились о сдаче жителями Кабула оружия и боеприпасов 27.08.2021
В США признали, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие 27.08.2021
ВОЗ: Около10% населения мира могут быть провакцинированы в сентябре 27.08.2021
Минфин предложил перераспределить доходы от акцизов на алкоголь 27.08.2021
Видео: Алина Загитова совершила прыжок с высоты 207 метров 27.08.2021
Фронтмен группы Kiss Пол Стэнли заразился коронавирусом 27.08.2021
WSJ: Теракт в Кабуле унес жизни почти 200 афганцев 27.08.2021
Байден дал американским войскам карт-бланш на удары по ИГИЛ 27.08.2021
ВОЗ: Новые штаммы COVID-19 пока не представляют опасности для детей 27.08.2021
Белый дом заявил о новой угрозе теракта в Кабуле 27.08.2021
Рубль ускорил рост на фоне заявлений главы ФРС США 27.08.2021
Стало известно состояние летчиков разбившегося под Пермью Су-24 27.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 06:00

Ямалкоммунэнерго продолжает готовить Тарко-Сале к предстоящей зиме

Все котельные Пуровского района подготовлены к отопительному сезону 2021-2022 гг. Оборудование на канализационных насосных станциях также в полной готовности. Готовность оборудования станции очистки воды и водозабора - 90 процентов. Сотрудники предприятия завершают ремонт насосов речных водозаборов и замену фильтров-осветлителей.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

На днях объекты жизнеобеспечения города посетили директор департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района Адриан Лешенко и директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе Владислав Хасматулин. В ходе рабочей поездки руководители оценили степень готовности города Тарко-Сале к предстоящей зиме.

На семи городских котельных проведены все необходимые регламентные работы: ревизия и гидравлические испытания котельного оборудования, замена запорной арматуры и расходных материалов, ремонт котлов, насосов. В завершающейся стадии находится косметический ремонт зданий и сооружений. В настоящее время заканчиваются работы по ремонту и замене инженерных сетей. Их готовность составляет порядка 90 процентов.

Учитывая проблемы, возникавшие в прошлом отопительном сезоне, особое внимание уделено ремонту сетей тепловодоснабжения. Капитальный ремонт идет на 11 участках сетей, 8 участков ремонтируют по окружной субсидии и местному софинансированию, остальные 3 участка - в рамках производственной программы АО "Ямалкоммунэнерго".

"Всего в этом году мы запланировали к ремонту 11 участков. Общая их протяженность в однотрубном исполнении 17,3 км. В июле обнаружились еще 7 участков - они обозначены красным цветом. По ним мы испытывали определенные проблемы, поэтому там тоже проводятся работы по ремонту, с частичной заменой или полной заменой труб",- рассказал Адриан Лешенко.

Без внимания не остались и села. "Проведен значительный объем работ в других поселениях района. Проведены замены более 2 км сетей тепловодоснабжения. Большой объем ремонтных работ выполнен на котле № 3 котельной села Харампур, в селе Ханымей на котельной №5 котла ВК-21. Уже получен приказ о начале отопительного сезона от главы самого северного поселения Пуровского района - Самбурга", - отметил директор филиала Владислав Хасматулин.

Подготовку к отопительному сезону 2021-2022 лично контролирует глава Пуровского района Антон Колодин. "Для района этим летом ревизия сетей и коммунальной инфраструктуры стала основным приоритетом. Подготовку к отопительному сезону и в Тарко-Сале, и во всех поселениях держу на жестком контроле. Ситуация прошлой зимы не должна повториться", - подчеркнул глава района.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
В МЧС назвали предварительную причину пожара в больнице Ярославля
Эпидемиолог рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром
В США признали, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
Китайские ученые назвали длящиеся больше года симптомы COVID-19