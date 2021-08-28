Россияне назвали любимые книги русских писателей

Опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru, проведенный 2 июля - 23 августа 2021 года среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 620 населенных пунктах РФ, выявил предпочтения россиян в области художественной литературы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Самым лучшим произведением художественной литературы стал роман Л.Н. Толстого "Война и мир", за который отдали свои голоса 12% респондентов. На втором месте, набрав на один процент меньше голосов, оказался роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". На третьем месте со скромными 2% разместился роман "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, 200-летие со дня рождения которого празднуется в текущем году.

По 1% голосов участников опроса получили "Мертвые души" Н.В. Гоголя, "Тихий Дон" М. А. Шолохова, "Идиот" и "Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского, "Собачье сердце" М.А. Булгакова, "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка" А.С. Пушкина, "Анна Каренина" Л.Н. Толстого, "Горе от ума" А.С. Грибоедова, "Отцы и дети" и "Муму" И.С. Тургенева.

Среди произведений зарубежной литературы по 1% голосов набрали "Граф Монте-Кристо" и "Три мушкетера" Александра Дюма, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса.

Кроме того, 5% опрошенных признались, что не читают художественную литературу, а 4% участников не смогли назвать свое самое любимое литературное произведение, указав на невозможность выделить лишь одно из них.