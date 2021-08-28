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28 августа 2021 г.

Постановление администрации Томской области от 26 августа 2021 года № 352а "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области"

Дата подписания 26 августа 2021 г.
Опубликован 28 августа 2021 г.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области" постановляю:

1. Определить величину прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения на следующих территориях:

1) муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район в размере 108,1 процента величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения в целом по Томской области;

2) муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район в размере 98,3 процента величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения в целом по Томской области.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв



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