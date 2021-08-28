Новости

Вышел трейлер финального сезона "Голиафа" 15:21
Вышел трейлер драмедии с Мелиссой Маккарни "Скворец" 15:07
Фото: Мартин Фримен c бородой и в костюме на съемках "Черной пантеры 2" 14:49
Вышел трейлер хоррора со звездами "Ходячих мертвецов" "Полубог" 14:23
Россияне назвали любимые книги русских писателей 14:06

Умерла актриса из "Арабелы" Зденка Прохазкова

Новости
    28.08.2021, 14:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

25 августа в Праге в возрасте 95 лет скончалась старейшая чехословацкая, чешская актриса Зденка Прохазкова. Советский, российский зритель может помнить ее по сериалу про принцессу Арабелу.

О смерти легенды, имевшей большой успех в странах Восточной Европы (Прохазкова в совершенстве знала немецкий и долго работала в Германии) сообщает Teraz.

Прохазкова родилась в 1926 году в Праге. На экранах - с 40-х: знаменитый сериал "Больница на окраине города" (1978), "Время слуг", "Лида Баарова", "Потерянное лицо".

Была замужем за не менее легендарным чехословацким актером Карелом Хёгером (умер в 1977-м).

Новости

Первое изображение Дарта Вейдера из сериала "Оби-Ван" и детали сюжета 13:09
"Разговариваем нормально": стали известны детали реабилитации МакSим 12:28
Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба "Краснодар" 12:00
Названы самые популярные российские фильмы 10:19
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева заявила о краже 26.08.2021
Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале по "Интервью с вампиром" 26.08.2021
Умер актер из "мыльной оперы" "Династия" Майкл Нейдер 26.08.2021
⧣ утраты
Фото: iStock
Умерла певица Элли Касим 09:34
Умер французский певец и актер Шарль Бюрль 27.08.2021
От коронавируса умер исполнитель роли Остапа Бендера Милан Гутович 26.08.2021
⧣ Германия
Фото: youtube.com/ NEON
Вышел первый трейлер драмы о принцессе Диане "Спенсер" 26.08.2021
Фото: в новой экранизации "Мастера и Маргариты" будет два кота Бегемота 26.08.2021
Аня Тейлор-Джой сыграет в ремейке "Носферату" 25.08.2021