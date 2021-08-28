Умерла актриса из "Арабелы" Зденка Прохазкова

25 августа в Праге в возрасте 95 лет скончалась старейшая чехословацкая, чешская актриса Зденка Прохазкова. Советский, российский зритель может помнить ее по сериалу про принцессу Арабелу.

О смерти легенды, имевшей большой успех в странах Восточной Европы (Прохазкова в совершенстве знала немецкий и долго работала в Германии) сообщает Teraz.

Прохазкова родилась в 1926 году в Праге. На экранах - с 40-х: знаменитый сериал "Больница на окраине города" (1978), "Время слуг", "Лида Баарова", "Потерянное лицо".

Была замужем за не менее легендарным чехословацким актером Карелом Хёгером (умер в 1977-м).