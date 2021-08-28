Умерла член Совета по правам человека Мария Большакова

Стало известно, что умерла Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова. Она скончалась на 73 году жизни после тяжелой болезни. О ее кончине сообщили на сайте СПЧ.

"28 августа после тяжелой болезни ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова. Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память!" - говорится в сообщении.

Мария Большакова известна тем, что в 1993 году создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области. Затем на его базе была образована организация "Союз семей военнослужащих России".

Союз занимается социально-правовой поддержкой и помощью семьям военнослужащих, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях; реабилитацией ветеранов военной службы и семей погибших военнослужащих.

Мария Большакова входила в состав Общественной палаты РФ, а с 2011 года