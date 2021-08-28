В ДНР сообщили о пяти нарушениях огня со стороны украинских силовиков

Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе в субботу, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, военные выпустили 34 мины калибра 120 и 82 миллиметра, запрещенных минскими соглашениями. Вели также огонь из гранатометов. В результате обстрелов в подконтрольном ДНР населенном пункте Каштановое повреждено четыре дома.

Кроме того, на Донецком направлении военнослужащие 1 батальона 28 бригады произвели обстрел Старомихайловки из вооружения БМП-2, совершив 30 выстрелов. В результате обстрела получили ранения двое мирных жителей 1964 и 1994 года рождения.

Эксперты связывают обострение ситуации на разграничительной линии с визитом 31 августа президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников.