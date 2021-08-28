Указ губернатора Владимирской области от 27 августа 2021 года № 134 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. В подпункте 5.1 пункта 5:
1.1.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
" - массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении пропуска на мероприятие лиц, достигших возраста 18 лет и старше, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней);".
1.1.2. Дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"- массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении пропуска на мероприятие лиц, не достигших возраста 18 лет, не имеющих повышенной температуры по результатам термометрии с использованием бесконтактных термометров, и при условии использования защитных масок в течение всего времени проведения мероприятия;".
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования
Губернатор области В.В.Сипягин
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