Указ губернатора Владимирской области от 27 августа 2021 года № 134 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В подпункте 5.1 пункта 5:

1.1.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:

" - массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении пропуска на мероприятие лиц, достигших возраста 18 лет и старше, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней);".

1.1.2. Дополнить абзацем 3 следующего содержания:

"- массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении пропуска на мероприятие лиц, не достигших возраста 18 лет, не имеющих повышенной температуры по результатам термометрии с использованием бесконтактных термометров, и при условии использования защитных масок в течение всего времени проведения мероприятия;".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования

Губернатор области В.В.Сипягин







