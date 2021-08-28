Постановление правительства Ярославской области от 25 августа 2021 года № 564-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Ярославской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" правительство области постановляет:

1. Установить с 01 января 2022 года величину прожиточного минимума в Ярославской области на душу населения 11233 рубля, для трудоспособного населения - 12244 рубля, пенсионеров - 9660 рублей, детей - 11233 рубля.

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Председатель Правительства области Д.А.Степаненко







