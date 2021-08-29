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29.08.2021 18:41

Председатель КНР призвал к укреплению национальной сплоченности

Си Цзиньпин: Граждане Китая любых национальностей обладают в КНР равными правами. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Си Цзиньпин: Граждане Китая любых национальностей обладают в КНР равными правами. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин: Граждане Китая любых национальностей обладают в КНР равными правами. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", на днях председатель КНР Си Цзиньпин выступил на Центральном рабочем совещании по вопросам национальностей с рядом важных тезисов. В частности, лидер КНР заявил, что укрепление сознания общности китайской нации должно стать основной линией работы Компартии Китая по вопросам национальностей в новую эпоху.

По его словам, важной задачей национальной политики является продвижение совместной борьбы различных национальностей за всестороннее построение модернизированного социалистического государства.

Необходимо, чтобы все национальности страны обладали равными правами, а также высоко нести знамя сплоченности китайской нации, сказал Си Цзиньпин.

Вопросы национальностей должны регулироваться в соответствии с законом. Кроме того, необходимо решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, отметил глава китайского государства.

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