Москвичей в последнее воскресенье лета ждет июльская погода

В последнее воскресенье лета в Москве будет ясная солнечная погода, а столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла, что соответствует климатической норме июля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Осадков в городе на протяжении дня не ожидается, при этом облака на небе все же будут проплывать - прогнозируется переменная облачность. Если в Москве воздух прогреется до 22-24 градусов, то в Подмосковье может потеплеть и до 25 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.