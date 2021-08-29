Учебный год в подмосковных школах начнется очно

Все школы в Подмосковье полностью готовы к началу учебного года в очном режиме, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

"Все штатно, все готово. Все идет по плану, и я надеюсь, что ничто не помешает начать нам учебный год очно. На каждом входе в школах мы ставим контроль температуры, чтобы ребята тоже знали, что в школу надо прийти здоровым и грызть гранит науки", - рассказал он.

Торжественные линейки 1 сентября также пройдут очно вне помещений. Всего в регионе начнут работу 1260 школ.

Школы Москвы, напомним, также начнут работу в очном режиме.