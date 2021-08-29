В Иркутской области парапланерист утонул в реке Лена

Следователи Восточного межрегионального СУ СК РФ проводят проверку по факту падения парапланериста в реку Лена в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 28 августа. Парапланерист пролетал под автомобильным мостом, расположенным над рекой Лена в районе города Усть-Кута. При пролете он зацепил силовой установкой поверхность реки, двигатель заглох, в результате чего парапланерист упал в воду. Мужчина запутался в стропах и утонул.

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.