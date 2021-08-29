На Ставрополье пять человек погибли в массовом ДТП с грузовиком

На Ставрополье произошло столкновение четырех автомобилей. В результате погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

По данным ведомства, авария произошла в районе села Подгорное в Георгиевском городском округе. Столкнулись три легковушки и грузовик. Обстоятельства аварии не сообщаются. Известно, что погибли пять человек. Также пострадали ребенок и взрослый. Они госпитализированы в центральную больницу Георгиевска.

На месте аварии организовано реверсивное движение. Дорога не перекрывалась.