Геленджик отметил 190-летие со дня образования города

Один из самых популярных отечественных курортов отпраздновал свой юбилей. Ровно 190 лет назад император Николай II назад утвердил Геленджик, как город. Этой дате посвящена серия мероприятий, которые продолжаются и в данный момент.

- Эпидемиологическая ситуация на всей Кубани не позволила с размахом отметить юбилей, но создать соответствующее настроение у жителей и гостей именинника удалось, - рассказали в пресс-службе мэрии. - В городе расположились небольшие локальные площадки, позволяющие и людей развлечь, и не создавать большие скопления.

Праздник начался накануне на главной набережной, откуда по улицам муниципалитета отправился ярко наряженный курортомобиль. На центральной площади открылась интерактивная фотозона, где на специальных экранах можно увидеть, как изменялся облик города за почти двухвековую историю.

А у историко-краеведческого музея в День города открылась уникальная выставка семейных реликвий геленджичан "Семейный музей". Как сообщается в Telegram-канале мэрии, все экспонаты предоставлены местными жителями. Причем многие из них годами хранились в семейных архивах, передавались из поколения в поколение.

В самом же музее состоялась презентация книги и открыток, посвященных 190-летию основания Геленджикского укрепления. Кстати, датой основания курорта считается 28 июля 1831 года, когда на Толстый мыс черноморской бухты высадился десант в составе 4 138 человек под командованием генерал-майора Ермолая Берхмана. Вскоре было основано Геленджикское военное укрепление, в последующем поселение Геленджик.

- Это наш уникальный курорт, со своим лицом и характером. Здесь множество вариантов для семейного, детского и молодежного отдыха. Кроме того, Геленджик - один из самых динамично развивающихся городов Кубани. Во многом, это заслуга людей, которые здесь живут, - таким словами геленджичан поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. - Постараемся сделать все, чтобы Геленджик развивался и становился ещё более комфортным".

- С учетом мнения туроператоров и отельеров в августе общий турпоток прогнозируется на уровне 1 миллиона 250 тысяч человек, сообщил мэр Алексей Богодистов. - В 2020-м за этот же период курорт принял 937 тысяч человек.

А в воскресенье с утра по традиции самым посещаемым местом стал расположенный в центре города популярный памятник "Белая невеста" (именно так с тюркского переводится название города Геленджик), на фоне которого каждый турист старается обязательно запечатлеть себя.