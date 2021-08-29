На Кубани продлили предупреждение о высокой пожароопасности

На территории Краснодарского края из-за сильнейшей жары с 29 августа по 1 сентября продлено штормовое предупреждение по высокой пожароопасности. Об это сообщает ГУ МЧС России по Кубани.

По данным ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в эти дни местами в северной половине края, центральных (исключая город Краснодар) и юго-восточных районах края сохранится высокая пожароопасность 4-го класса.

Специалисты ведомства по данной причине прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, которые связаны с: увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах. Также существует большая опасность лесных и ландшафтных пожаров; в том числе на сельскохозяйственных угодьях.

По этой причине краевое ГУ МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности: запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а разводить костер можно только на открытых площадках.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо спасатели просят звонить по телефонам:

- "101" - единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.