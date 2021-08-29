В Сочи ожидается жара до 37 градусов

МЧС объявило о штормовом предупреждении по сильной жаре на территории муниципального образования город Сочи, которая ожидается 30 августа.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в дневные и вечерние часы 30 августа в Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах курорта достигнет отметок +37 градусов.

По этой причине ГУ МЧС России по Кубани напоминает местным жителям и многочисленным гостям региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, особенно при нахождении в лесах. Запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а разводить костер необходимо лишь на открытых площадках.

В мэрии Сочи также предупредили, что 30 и 31 августа в предгорьях и низких горах также ожидается высокая пожароопасность 4-го класса.

При выходе на улицу жителям и гостям власти рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом солнце в период с 12 до 18 часов. А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от дневных прогулок.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо спасатели просят звонить по телефонам:

- "101" - единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.