В Сочи ожидается жара до 37 градусов

Новости

СКР начал проверку информации об украинских карателях на Орловщине 14:06
Эфиопская бегунья Йехуалав установила новый рекорд мира в полумарафоне 13:57
Джо Байдена заподозрили в том, что он уснул на пресс-конференции 13:56
Российские банки стали выдавать меньше кредитов 13:54
На Урале мужчина погиб под колесами поезда 13:31
На помойке в Екатеринбурге обнаружили мешки с посылками 13:17
Рогозин: Россия готова к отражению нападения в космосе 13:12
Путин: Легкоатлет Гнездилов проявил лидерские качества и победный настрой 13:04
В Тюмени шесть человек пострадали при столкновении пяти машин 12:57
В Испании в школьный набор вошла поясная сумка с масками и гелем 12:46
Россия победила на международном конкурсе военных водителей 12:33
Северный речной вокзал в Москве принял более полмиллиона пассажиров 12:30
В Иркутской области парапланерист утонул в реке Лена 12:27
Оперштаб: В Москве выявлено 1 444 новых случая COVID-19 12:19
В Казахстане прогремел новый взрыв на уничтоженном складе боеприпасов 12:19
Правительство включило сахар в перечень продукции для интервенций 12:15
Игорь Дивеев: Главный заводила в сборной - Джикия 12:14
США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана 12:10
Вице-президент федерации рафтинга погиб во время сплава на Алтае 11:13
Компания Маска отправила ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКС 10:51
Талибы убили исполнителя фольклорной музыки 10:51
"Спартак" объявил о подписании контракта с бельгийцем Кофрие 10:40
ФСБ рассказала об украинцах, руководивших казнями мирных жителей в войну 10:40
Россияне и сербы на мотоциклах за 10 дней пересекли всю Россию 10:33
В Японии снова нашли инородные примеси в вакцине Moderna 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
29.08.2021 13:30
Рубрика: Общество

В Сочи ожидается жара до 37 градусов

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

МЧС объявило о штормовом предупреждении по сильной жаре на территории муниципального образования город Сочи, которая ожидается 30 августа.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани продлили предупреждение о высокой пожароопасности

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в дневные и вечерние часы 30 августа в Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах курорта достигнет отметок +37 градусов.

По этой причине ГУ МЧС России по Кубани напоминает местным жителям и многочисленным гостям региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, особенно при нахождении в лесах. Запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а разводить костер необходимо лишь на открытых площадках.

В мэрии Сочи также предупредили, что 30 и 31 августа в предгорьях и низких горах также ожидается высокая пожароопасность 4-го класса.

При выходе на улицу жителям и гостям власти рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом солнце в период с 12 до 18 часов. А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от дневных прогулок.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо спасатели просят звонить по телефонам:

- "101" - единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Рогозин: Россия готова к отражению нападения в космосе
Правительство включило сахар в перечень продукции для интервенций
Россиянам рассказали, как законно узнать звонящего с неизвестного номера
Талибы убили исполнителя фольклорной музыки
Матч Россия - Хорватия в "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч человек
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты