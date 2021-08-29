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Умер пионер даба и соратник Боба Марли Ли "Скрэтч" Перри

Новости
    29.08.2021, 21:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Observerfromspace Фото: youtube.com/ Observerfromspace
Фото: youtube.com/ Observerfromspace

Еще одна огромной силы утрата для общемировой культуры - 29 августа в возрасте 85 лет на Ямайке умер Ли "Скрэтч" Перри, один из основоположников и главных двигателей музыки даб.

Как передает The Guardian, Перри скончался в госпитале от болезни, характер которой не уточнен.

Рэйнфорд Хью Перри родился 20 марта 1936 года в деревне в бедной семье. Работая трактористом, как-то в поле, когда началась гроза, озарился, что его призвание - музыка, и в 23 года, накопив на приличный костюм, отправился в Кингстон. Где устроился в студию разнорабочим и охранником.

Первую песню записал в 1963-м. Первый хит - Chiken Scratch - в 1965-м. Дебютный альбом (из предстоящего великого множества) выпустил в 69-м.

Даб, пионером которого стали Перр и Кинг Табби (умер в 1989-м в возрасте 48 лет), возник в начале 70-х как элемент регги, к середине 70-х выделившись в самостоятельный жанр. Достигнув пика к концу десятилетия. 

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