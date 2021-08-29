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29.08.2021,  
17:50
Текст:  Михаил Русин

Уникальное попадание российского зенитчика в цель сняли на видео

Удачный выстрел российского зенитчика по воздушной мишени на конкурсе "Чистое небо" АрМИ-2021, проходившем в Китае, произвел впечатление на зрителей и судей.

Лишь одному из всех участников соревнования удалось поразить ракету-мишень, которая летела на высоте 1,5 тысячи метров и имитировала высокоскоростную воздушную цель.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Как сообщает Минобороны России, на соревнованиях отличился командир подразделения стрелков-зенитчиков лейтенант Сергей Маенов. В итоге он был признан самым метким стрелком по итогам гонки "Мастерство" конкурса "Чистое небо".

"На участке боевой стрельбы офицер-зенитчик из ПЗРК "Игла-С", единственный среди всех участников соревнований, поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень TY-300D", - отметили в ведомстве.

Удачный выстрел и попадание сняли на видео. На ролике, выложенном на YouTube, показано, как подъехавший к огневому рубежу российский военнослужащий готовит ПЗРК к стрельбе и поражает мишень. Момент выстрела снят с разных ракурсов и разной дистанции, а попадание "Иглы" в цель дополнительно показано в режиме замедленной съемки.

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