Что будет осенью с ценами на электронику

Крупнейший производитель чипов, тайваньская компания TSMC, предупредила о возможном росте цен на компоненты для компьютеров, смартфонов, ноутбуков и планшетов.

В среднем цена на один чип может вырасти до 20%. Эксперты и ретейлеры считают, что осенью это может сказаться на ценах на бытовую технику и электронику.

В Минпромторге пояснили, что на динамику цен могут влиять такие факторы, как спрос, логистика, изменения в цепочке поставок. "Тем не менее, прогнозировать конечный уровень стоимости продукции сложно. Это связано с высокой волатильностью на мировом рынке электроники", - подчеркнули в министерстве.

По мнению вице-президента по закупкам и развитию компании "Связной" Михаила Догадина, осенний рост цен в связи с продолжающимся дефицитом комплектующих действительно не исключен. Однако он полагает, что в случае, например, со смартфонами средний ценник "скорректирует вверх" скорее выход новинок от компании Apple.

В "М.Видео - Эльдорадо" согласились с тем, что розничные цены зависят от ограничений, с которыми столкнулись глобальные производители, но подчеркнули, что на ценники влияет и целый ряд других факторов.

"Цены на смартфоны, ноутбуки и планшеты могут вырасти к концу осени на 5%", - допускает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, главной причиной станет все тот же дефицит комплектующих. "Сейчас у ретейлеров пока есть запасы на складах, но скоро они закончатся, поскольку технику традиционно закупают в том числе перед первым сентября. А новые устройства уже придут по обновленным ценам", - говорит он.

С Кусковым соглашается Кирилл Погорелов, представитель компании Asus. "Осенью 2021 года ожидается подорожание ноутбуков, это связано с ростом цен на различные комплектующие", - уточнил он. При этом гендиректор Acer Дмитрий Кравченко уверен, что существенного роста цен на ноутбуки этой осенью ждать не стоит. "Сохраняется дефицит определенных конфигураций начального и среднего ценового диапазона", - рассказал он.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что происходит поэтапное изменение цен. "Цены растут по нескольким причинам, в частности, увеличивается стоимость логистики, есть недостаток логистических мощностей, например контейнеров", - указывает он. По его словам, сегодня стоимость перевозки техники самолетом крайне близка к стоимости перевозки морем, сейчас разница между двумя видами транспортировки составляет около 10%, хотя раньше она составляла от 30 до 40%. "Осенью следует ожидать роста цен на технику около 10% в зависимости от категории, - прогнозирует Муртазин. - Это обусловлено общемировой тенденцией с нехваткой компонентов. В следующем году рост цен также продолжится, однако он составит около 10-15% за год".

Аналитики издания Fox Business считают, что из-за повышения цен на микросхемы могут вырасти цены как на флагманские устройства, в частности, линейку iPhone 13, так и на бюджетные девайсы.