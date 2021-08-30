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1 сентября 2021 г. 12:45
"Родина"
Текст: Ольга Чагадаева (кандидат исторических наук, ведущая рубрики "Легенды Родины")
Родина - № 9(921)

Молчание Мамаева кургана

Что нашим детям надо знать о самой большой на планете братской могиле

Сотни лет

расходиться широким кругам

по огромной воде молчаливой реки...

Выше всех Эверестов -

Мамаев курган!

Зря об этом в учебниках нет

ни строки.

Роберт Рождественский

Да и сегодня в учебниках истории для старшеклассников, рекомендованных министерством просвещения, Мамаев курган практически не упоминается. Вот единственный абзац - из учебника 10-го класса для углубленного изучения предмета:

"Сентябрь положил начало жестоким уличным боям в Сталинграде <...> Одной из ключевых позиций обороны был Мамаев курган, его вершина, буквально политая кровью, не раз переходила из рук в руки. Защитниками Сталинграда руководили два генерала - В.И. Чуйков и М.С. Шумилов (оба, по их завещанию, похоронены после войны на Мамаевом кургане)"1.

Выходит, тема отдана на откуп учителю?

Генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков (1900-1982).

Конечно, хороший учитель дополнит скупой абзац и объяснит, что на кургане покоятся останки 48 тысяч защитников города; а, может быть, процитирует записку маршала и дважды Героя Советского Союза В.И. Чуйкова в ЦК КПСС: "Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь с просьбой: после моей смерти прах похороните на Мамаевом кургане в Сталинграде, где был организован мной 12 сентября 1942 года мой командный пункт. ... С того места слышится рев волжских вод, залпы орудий и боль сталинградских руин, там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал...".

Мамаев курган. 1945 год.

Но разве этого достаточно, чтобы осмыслить значение Мамаева кургана - главной высоты эпического сражения, борьба за которую продолжалась 135 из 200 дней и ночей Сталинградской битвы?

А. Щусев. Эскиз Сталинградского мемориала. Январь 1944 года.

Высота 102.0

До войны Мамаев курган - бугор, как его называли местные, был любимым местом отдыха сталинградцев. "Кругом нас - одна зелень. Заберутся люди на самый курган, на Волгу смотрят, песни поют. Хороший воздух у нас, и вода родниковая славилась"2, - вспоминала местная жительница. А вот каким впервые увидел Мамаев курган будущий лауреат Сталинской премии за повесть "В окопах Сталинграда" старший лейтенант Виктор Некрасов летом 1942-го: "Он плоский и некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами... Возможно, когда-нибудь здесь и будет красиво, но пока что малопривлекательно. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий, колючий кустарник. Но вид отсюда действительно замечательный".

Несколько дней спустя вершина Мамаева бугра станет стратегически важнейшей "Высотой 102.0", а водонапорные башни превратятся в неприступные крепости, при штурме которых погибнут тысячи бойцов с обеих сторон. "Высота, господствующая над городом, ключевая позиция - видимость на десятки километров, на Сталинград, Тракторный, "Красный Октябрь" и за Волгу - до самого горизонта, - писал Некрасов. - Пять месяцев через самую вершину проходила линия фронта, пять месяцев пытались гитлеровцы спихнуть нас в Волгу и, если продвигались, то редко когда больше чем на пять-десять метров"3.

"С Мамаева кургана были хорошо видны и поле боя, и воздушные схватки, - вспоминал командующий 62-й армией В.И. Чуйков. - На наш командный пункт, находившийся на самой вершине Мамаева кургана, ливнем сыпались мины, снаряды и бомбы противника. Противник тоже понимал, что, завладев Мамаевым курганом, он будет господствовать над городом, над заводскими поселками и над Волгой. Для достижения этой цели он не жалел ни сил, ни средств. Мы, в свою очередь, решили во что бы то ни стало удержать Мамаев курган. Здесь были разгромлены многие танковые и пехотные полки и дивизии противника и не одна наша дивизия выдержала жесточайшие бои, бои на истребление, невиданные в истории по своему упорству и жестокости"4.

О плотности огня говорит тот факт, что при разминировании Мамаева кургана было обезврежено около 40 тысяч взрывоопасных предметов, а на каждый квадратный метр приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков. Средняя продолжительность жизни здесь в эти роковые 135 дней и ночей не превышала 24 часов.
Виктору Некрасову Сталинград снился и во Франции

После окончания Сталинградской битвы на "Высоте 102.0" похоронили 11 450 ее защитников.

Тогда же, в феврале 1943-го, здесь, на могиле командиров 284-й стрелковой дивизии 62-й армии, вырос первый деревянный обелиск, сколоченный саперами по эскизу все того же Некрасова, полкового инженера ("Родина" № 2, 2018).

Б. Иофан. Эскиз памятника в честь Сталинградской битвы. Март 1943 года.

Дорога к Памяти

Архитектурной доминантой возрожденного Сталинграда должен стать грандиозный памятник его защитникам - это не подлежало сомнению. Уже в марте 1943 года И.В. Сталин и В.М. Молотов получили первый эскиз памятника героям-защитникам Сталинграда от одного из самых влиятельных архитекторов эпохи Б.М. Иофана. В январе 1944-го свой проект отправил Сталину создатель Мавзолея академик А.В. Щусев5. А в сентябре был объявлен открытый конкурс на проект центральной площади города с монументом героическим защитникам Сталинграда - о расположении мемориала на Мамаевом кургане тогда еще речи не шло. На конкурс поступили сотни работ - от проектов профессиональных архитекторов до трогательных набросков красноармейцев. Скульптурные группы солдат, башни-гиперболоиды, пирамиды, разномастные фигуры Сталина...

Фото: Михаил Гершзон
"Родина" рассказывает историю создания Сталинградского мемориала

Но и в этом конкурсе, и в следующем (1945/1946) первую премию не получил никто.

Творческие поиски продолжались до конца 1958 года, когда наконец был одобрен эскиз авторского коллектива до главе с Е.В. Вучетичем, создателем мемориала советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

Мамаев курган словно ждал свою Родину-мать.

Родина-мать зовет! Фото: РИА Новости

Последний поклон

В основании памятника были перезахоронены останки 34 505 солдат, найденные на кургане и в городе в ходе восстановительных работ. Сверху, над саркофагом, соорудили восьмиметровую насыпь. По сути, "Родина-мать" - гигантское надгробие крупнейшей в мире братской могилы.

В 1995 году на западном склоне Мамаева кургана открылось Мемориальное воинское кладбище. За 25 лет здесь обрели покой почти две тысячи солдат, найденные поисковиками в черте города.

В апреле 2021 года их ряды пополнили еще 37 бойцов.

Донеси это наши учебники и учителя до каждого школьника - и уже никому и никогда не пришло бы в голову танцевать полуголым у подножия Родины-матери, как это сделал недавно в погоне за лайками юный тиктокер...

1. Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России. Начало ХХ - начало XXI века. 10-й класс. Учебник. М., 2016. С. 164-165.

2. Долгополова О.В. Солдатки/ Сталинградцы. М., 1950. С. 401.

3. Некрасов В.П. В Сталинграде/ "Литературная газета". 10 августа 1950 г. N 67.

4. Чуйков В.И. Сражение века. М., 1975. С. 127.

5. Письмо Б.М. Иофана И.В. Сталину и В.М. Молотову о строительстве памятника в честь Сталинградской битвы. 31 марта 1943 г; Записка академика А.В. Щусева И.В. Сталину. 7 января 1944 г// "Помнит мир спасенный..." Поздравительные телеграммы и послания советскому народу 1941-1945. М. 2021. С. 260-262.

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