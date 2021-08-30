ЦИК обратится с иском в Верховный суд по поводу ряда кандидатов от "Яблока"

Центризбирком направит иск в Верховный суд об отмене регистрации девятерых кандидатов от партии "Яблоко" на выборы в Госдуму. У них обнаружены активы за рубежом.

Как пояснил член ЦИК Антон Лопатин, в представленных сведениях по этим кандидатам отсутствовала информация о наличии у них счетов, вкладов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, о владении или пользовании ими иностранными финансовыми инструментами. Однако после регистрации федерального списка "Яблока" из Центробанка поступили сведения о наличии у кандидатов зарубежных финансовых инструментов.

"ЦИК проинформировал об указанных обстоятельствах уполномоченных представителей партии "Яблоко". Документов об этих девяти кандидатах, опровергающих данные обстоятельства, не было", - уточнил Антон Лопатин.

Теперь в комиссии ждут вердикта Верховного суда, на его основании будет принято решение об исключении кандидатов из списка.

Напомним, ранее в ЦИК обратился в Верховный суд с аналогичным иском по поводу шестерых представителей Партии Роста и Российской партии свободы и справедливости.