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30.08.2021 12:45
Рубрика: Власть

ФСБ рассекретила документы о планах Японии по нападению на СССР

Текст: Иван Егоров
Через неделю - 6 сентября Центральный архив ФСБ России предоставит доступ к рассекреченным архивным документам "Хабаровского процесса". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, речь идет о рассекреченных архивных материалах судебного процесса над японскими военными преступниками в 1949 году. Документы так называемого "Нюрнберга на Амуре" будут впервые показаны широкой публике в Хабаровске на историко-документальной выставке "Дальневосточный Нюрнберг - документальная летопись Хабаровского процесса".

Несмотря на то, что "Хабаровский процесс" носил открытый характер и его материалы публиковались в средствах массовой информации, значительная часть документов до сего дня не была доступна исследователям.

Фото: iStock
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Как отметили в ЦОС ФСБ, трофейные документы, протоколы допросов и собственноручные показания солдат, офицеров и вольнонаемных японской армии свидетельствуют о наличии в Маньчжурии в непосредственной близости от границ Советского Союза разветвленной базы по производству бактериологического оружия и планах по его использованию против СССР и других стран. А также о фактах его применения, в том числе испытаниях на живых людях.

Показания бывшего главнокомандующего Квантунской армии генерала Ямада Отодзоо, генерал-лейтенанта медицинской службы Кадзицука Рюдзи, генерал-майора медицинской службы Кавасима Киоси и других японских генералов и офицеров раскрывают правду о планируемых и уже свершившихся преступлениях против мира и человечности со стороны милитаристской Японии.

Как рассказали в ЦОС, широкой общественности также впервые будут представлены документальные материалы о расположенном недалеко от Харбина лагере для русских "Хогоин" ("Приют"), откуда пленников направляли в качестве подопытных в созданные на территории Маньчжурии японские военные подразделения - отряды №731 и 100, занимавшиеся подготовкой бактериологической и химической войны.

Фото: iStock
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Как напомнили в российской спецслужбе, состоявшийся 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске открытый судебный процесс Военного Трибунала Приморского военного округа над двенадцатью бывшими японскими военными, служившими в Квантунской армии, в том числе пятью генералами, стал выражением принципиальной позиции Советского Союза по отношению к бактериологической угрозе и осуждением преступлений против человечности, которые не были учтены Токийским трибуналом, проходившим с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года.

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