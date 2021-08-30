Голикова: За пять лет предстоит отремонтировать более семи тысяч школ

Подготовка нормативно-правовой базы для запуска в следующем году программы капитального ремонта школ завершится в ближайшее время, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. "За пять лет предстоит отремонтировать более семи тысяч школ. Нужно не только привести в порядок здания, но и обновить оборудование, необходимое для обучения детей", - напомнил глава кабмина.

Сегодня в капитальном ремонте нуждаются чуть больше 10 процентов от общего количества общеобразовательных учреждений, сообщила Голикова. Программа предусматривает выделение субсидий из федерального бюджета, а также встречные обязательства регионов, в том числе по подготовке кадров. "Уже определен перечень видов работ, подготовлены предложения по сокращению сроков экспертизы документации. Мы предполагаем, что в программу будут включены объекты о соответствии стоимости капитального ремонта, установленные соответствующей проектно-сметной документацией", - рассказала вице-премьер.

- Нужно, чтобы регионы успели соответствующим образом скорректировать свои бюджеты и приступили бы к реализации программы без проволочек, - заявил Михаил Мишустин.