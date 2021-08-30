Постановление правительства Магаданской области от 27 августа 2021 года № 641-пп "О величине прожиточного минимума в Магаданской области на 2022 год"

В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Магаданской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области на 2022 год:
- на душу населения - 21 946 рублей;
- для трудоспособного населения - 23 921 рубль;
- для пенсионеров - 18 874 рубля;
- для детей - 23 298 рублей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2022 года.
Губернатор Магаданской области С.К.Носов
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