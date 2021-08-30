Новости

Голограммы ABBA поедут в тур с хитами и новыми песнями 14:42
В Коммунарке открылось новое здание школы на 1100 мест 14:40
Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса 14:39
ФАС выдала Apple предупреждение из-за оплаты приложений 14:36
Собянин заявил о минимальных значениях коронавируса в Москве 14:30
Умер актер Михаил Тягниенко 14:19
Талибы намерены взять под свой контроль аэропорт Кабула 14:16
Умер актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян 14:10
В Казани прошел забег на шпильках среди женщин и мужчин 14:03
Арктический воздух принесет резкое похолодание в Центральную Россию 13:53
Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле 13:51
На Алтае открыли военный аэродром 13:50
Песков заявил об отсутствии решений по изменению правил въезда мигрантов 13:44
Мошенники создали новую схему обмана со "школьными" выплатами 13:40
Голикова: Во всех регионах планируется начать учебный год в очном формате 13:40
Песков заявил о преждевременности пересмотра статуса "Талибана" 13:39
Уходящее лето в Москве стало вторым из самых жарких 13:38
Голикова рассказала об уровне доступности дошкольного образования в РФ 13:31
Путин пообщается с Лукашенко в России в начале сентября 13:26
Ураган "Ида" ослаб до тропического шторма 13:24
Голикова: За пять лет предстоит отремонтировать более семи тысяч школ 13:11
Почти 70 человек скончались за неделю в Индии от неизвестной болезни 12:56
Иностранцев могут допустить к видеонаблюдению на выборах 12:56
Голикова: Единовременную школьную выплату перечислили на 99,5% детей 12:56
МИД: Москва обсуждает с Лондоном взаимное признание вакцин 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 августа 2021 г.

Постановление правительства Магаданской области от 27 августа 2021 года № 641-пп "О величине прожиточного минимума в Магаданской области на 2022 год"

Дата подписания 27 августа 2021 г.
Опубликован 30 августа 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Магаданской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области на 2022 год:

- на душу населения - 21 946 рублей;

- для трудоспособного населения - 23 921 рубль;

- для пенсионеров - 18 874 рубля;

- для детей - 23 298 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией