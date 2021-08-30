Постановление правительства Магаданской области от 27 августа 2021 года № 641-пп "О величине прожиточного минимума в Магаданской области на 2022 год"

В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Магаданской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области на 2022 год:

- на душу населения - 21 946 рублей;

- для трудоспособного населения - 23 921 рубль;

- для пенсионеров - 18 874 рубля;

- для детей - 23 298 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







