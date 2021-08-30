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30.08.2021,  
12:58
Текст:  Алексей Брусилов

Модернизированный украинский Т-72УА1 неудачно применили в бою

Первая попытка эфиопской армии использовать в боях модернизированный на Украине танк Т-72УА1 закончилась провалом. Одна из таких боевых машин в исправном состоянии была захвачена на днях боевиками Народного фронта освобождения Тыграя.

Известно, что Аддис-Абеба десять лет назад заключила соглашение на поставку трех с половиной десятков этих "семьдесят вторых". От базовых версий они отличаются установкой изготовленных в Харькове 1050-сильных двухтактных дизельных двигателей 5ТДФМА-1. В результате теперь выхлопные патрубки расположены не с левой, как раньше, а с правой стороны корпуса. На борту имеются кондиционеры и вспомогательные энергоагрегаты.

В ходовой части использованы гусеничные ленты, применявшиеся на Т-80 и самоходно-артиллерийских установках 2С7 "Пион".

Советскую динамическую защиту "Контакт" заменили на украинский "Нож", смонтированный как в навесном, так и во встроенном вариантах.

125-мм орудия могут вести огонь управляемыми по лазерному лучу ракетами "Комбат" с дальностью стрельбы 5000 метров и пробивающими 750 мм брони. По желанию заказчика, вместо 12,7-мм пулеметов НСВТ "Утес" поставили более старые ДШКМ.

Фото: Минобороны РФ
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В качестве недостатка отмечается отсутствие в системе управления огнем ночных тепловизионных прицелов.

Танки модернизировались на "Киевском ремонтно-механический заводе". Также в Эфиопию были отправлены восстановленные на этом предприятии 180 Т-72Б1, некоторых из них также оказались захвачены в последних боях.

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