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30.08.2021 17:43

Опорный банк Ростеха заключил на "Армии-2021" соглашения на 140 млрд рублей

Опорный банк Госкорпорации Ростех - Новикомбанк - заключил ряд стратегических соглашений, направленных на диверсификацию отечественных промышленных предприятий. Подписания состоялись на площадке международного военно-технического форума "Армия-2021".

В соответствии с заключенными соглашениями, Новикомбанк окажет финансовую поддержку предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности для увеличения выпуска гражданской продукции. В частности, будут реализованы проекты в области судостроения, создания аэродромного оборудования, импортозамещения электронной компонентной базы и другие.

В присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова было подписано соглашение об организации финансирования производства аэронавигационного оборудования на сумму 10,5 млрд рублей. С привлечением льготных займов Фонда развития промышленности и кредитных линий от Новикомбанка в Калужской области будет создано современное высокотехнологичное предприятие по выпуску радиомаяков, радиолокаторов и другой аппаратуры.

"На полях форума мы подписали ряд соглашений, направленных на реализацию крупнейших проектов отечественной промышленности. Мы не понаслышке знаем о задачах, которые стоят перед предприятиями высокотехнологичных отраслей, и о тех сложностях, с которыми они сталкиваются. В рамках деловой программы "Армии-2021" мы делились своим опытом с экспертным сообществом. Впервые за всю историю участия в форуме Новикомбанк представил Центр организации финансирования. Здесь наши партнеры могли получить профессиональную консультацию экспертов, подать заявку и сразу заключить договор. Подводя итоги, с гордостью отмечу, что общая сумма подписаний превысила 140 млрд рублей", - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Соглашение с Объединенной судостроительной корпорацией предусматривает финансирование гражданских проектов на общую сумму 20 млрд рублей. Согласно договору с "Объединенной приборостроительной корпорацией", Новикомбанк направит 10 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы.

Еще один важный проект в портфеле Новикомбанка направлен на реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности "ОДК-Климов". Для обеспечения роста производства гражданской экспортно-ориентированной продукции компания получит финансирование в размере 3 млрд рублей.

Крупные контракты были также подписаны с холдингами "Швабе" и "Росэлектроника", концерном "Автоматика", корпорацией "Иркут", Международной корпорацией развития. Кроме того, банк заключил ряд соглашений, направленных на повышение социальной защищенности сотрудников предприятий, входящих в контур управления Ростеха, качественное улучшение их жилищных условий, а также на расширение услуг в рамках проекта "Социально-платежная карта".

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания "The Banker" (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности "ruА-" с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз стабильный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Новикомбанк - генеральный финансовый партнер XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 и Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех

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