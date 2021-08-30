Полемические заметки об арифметике школьных программ

Семен ЭКШТУТ, доктор философских наук:

"Недавно мне довелось побывать на заседании "круглого стола" "Курс истории России: место и роль в патриотическом воспитании школьников". Много лестных слов там было сказано про неведомый мне ранее ПООП - Примерные основные общеобразовательные программы, разработанные Министерством образования России. Я не сразу поверил услышанному: этот ПООП отвел нашим шести- десятиклассникам на Великую Отечественную войну 7 (семь!) уроков.

Впору не уроки нашей героической истории осмысливать, а проводить урок арифметики.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней.

Продолжительность школьного урока - 45 минут. Вопрос: о чем учитель истории может рассказать классу за одну минуту? Арифметика нехитрая: в 60 секунд ему надо втиснуть 4-5 дней Великой Отечественной. И, таким образом, на Сталинградскую и Курскую битвы (они продолжались соответственно 200 и 50 дней) несчастному педагогу отведен один (!) урок. На два величайших сражения ХХ века - футбольный тайм".

("Родина" № 2, 2018)

МНЕНИЕ ВОЕННОГО ИСТОРИКА

Андрей СМИРНОВ, кандидат исторических наук:

СЕМЬ ЧАСОВ - ЭТО НЕ ТАК УЖ МАЛО!

Экспертная оценка школьных учебников истории

Сразу оговорим: учебный план и учебник - не резиновые. Увеличить количество часов на одну тему - значит отобрать часы у других тем (а то и у других дисциплин). Надо брать не количеством, а качеством - и за семь часов вложить в сознание ученика максимум возможного.

Что ж, давайте посмотрим на наши школьные учебники (точнее, на их разделы, посвященные Великой Отечественной войне).

Пять учебников и два критерия

Возьмем пять учебников1, которые использовались в последние годы и/или будут использоваться в 2021/22 учебном году.

Их авторами являются:

I. О.В. Волобуев, С.П. Карпачев и П.Н. Романов (далее - "Волобуев");

II. М.М. Горинов, А.А. Данилов и другие (далее - "Горинов");

III. они же в роли авторов учебного пособия (далее - "Горинов-штрих");

IV. В.С. Измозик и С.Н. Рудник (далее - "Измозик") и

V. А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов и С.В. Мироненко (далее - "Левандовский").

И оценим каждый из пяти по двум критериям.

Во-первых, с точки зрения информационного содержания. О чем сказано, о чем не сказано (а надо бы), нет ли фактических ошибок.

Во-вторых, с точки зрения методики преподавания. Как подается информация, как выстраивается рассказ. Помогает ли изложение ученику усвоить материал и удержать его в памяти или нет.

За каждой строкой учебника - славная, трагическая, живая история.

Что хорошо

Что до информационного содержания, то как историк, специализирующийся в том числе и по отечественной военной истории первой половины ХХ века, должен со всей ответственностью заявить: информации о Великой Отечественной в учебниках достаточно.

Достаточно не только для среднего ученика, но и для того, кто серьезно интересуется историей: этот последний получает достаточно отправных точек для самостоятельного изучения темы. А серьезной литературы по истории Великой Отечественной сейчас издано уже немало (достаточно назвать работы В.Н. Замулина, А.В. Исаева, Л.Н. Лопуховского, М.Э. Морозова, А.В. Платонова, Д.Б. Хазанова).

Учебники, в общем, соответствуют правилу, которое сформулировал Александр Твардовский - и которое только и может быть, на наш взгляд, положено в основу преподавания истории:

Одна неправда нам в убыток,

И только правда ко двору!

В учебниках освещен даже дискуссионный вопрос о том, готовился ли СССР в 1941-м напасть на Германию.

Дано довольно полное изложение событий на фронте. Со вполне информативными характеристиками советских полководцев, с именами отличившихся бойцов и командиров/офицеров. Подробно - о партизанском движении.

Дана исключительно подробная для учебника картина жизни советского тыла. Где

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей, -

и где жили впроголодь, не всегда имея возможность отоварить продовольственные карточки (нормы снабжения по которым приводятся в граммах в месяц). Где жили скученно, подчас деля дом или квартиру (а то и комнату) с "подселенцами" из эвакуированных, где колхозники надрывались на лесо- и торфозаготовках.

Рассказано, что читали и смотрели в военные годы советские граждане - в газетах, в книгах, в кино, в театрах, в "Окнах ТАСС".

Показаны и героизм одних, и коллаборационизм других, и причины коллаборационизма. Снова по Твардовскому: "Тут ни убавить, ни прибавить"... Рассказано и о введении погон, и о выборах патриарха, и о выселении этносов Северного Кавказа, и о формировании антигитлеровской коалиции, и о том, как вырабатывали "Объединенные нации" совместную позицию по вопросам войны и послевоенного устройства...

В то же время информация в учебниках распределена не всегда равномерно. Так, в "Горинове", "Горинове-штрих" и "Измозике" упомянуто (и это можно только приветствовать!) и об эвакопунктах, и о питательных пунктах, и о "подселенцах", и об обучении ополченцев в городских скверах и парках. Но вот о событиях на фронте в 1945 году рассказано слишком кратко, конспективно. Необходимо, на наш взгляд, больше информировать о событиях на фронте - а о "высшей школе в годы войны" и о театре тех лет все-таки меньше...

Минута молчания. Фото: РИА Новости

Что недопустимо

И, к сожалению, в учебниках есть ошибки.

Одни из них вызваны тем, что авторы не всегда учитывают последние достижения исторической науки. Отсюда, в частности, общее для большинства учебников "продление" обороны Брестской крепости. В "Измозике" значится, что гарнизон (под командованием майора П.М. Гаврилова) держался до 20 июля 1941 года; в "Левандовском" - что он (во главе с Гавриловым, И.Н. Зубачевым и Е.М. Фоминым) сковывал немецкую дивизию почти месяц; в новейшем "Горинове-штрих" - что бои врага с защитниками крепости продолжались больше месяца. А ведь еще в 2008 году Р.В. Алиев показал, что организованное сопротивление прекратилось уже 29 июня2; до 20-23 июля держались лишь герои-одиночки. Кроме того, майор Гаврилов руководил не "гарнизоном крепости", а лишь обороной ее Восточного форта.

Численность группировки, окруженной под Сталинградом, составляла не 330 тысяч человек (как значится в "Волобуеве"), а 250-280 тысяч3. Вопреки утверждениям "Левандовского", наступление немцев на Ленинград в сентябре 1941-го прекратилось не потому, что их от Ленинграда отбросил Г.К. Жуков, а потому, что Гитлер приказал тогда лишь тесно обложить город, а не брать его штурмом.

Есть, к сожалению, и ошибки другого рода - вытекающие из незнания твердо установленных, элементарных фактов.

Так, в "Волобуеве" значится, что немцы вышли к Ленинграду 10-11 июля 1941 года (в действительности лишь в начале сентября; правда, при дальнейшем изложении авторы эту ошибку исправляют), что удар по венгерским войскам Красная Армия нанесла в ноябре 1942-го (в действительности - в январе 1943-го), что бои в Берлине вел 1-й Белорусский фронт (в действительности - еще и часть сил 1-го Украинского).

В "Горинове", и в "Горинове-штрих" в разделе "Десять сталинских ударов" освещены лишь удары с первого по восьмой. А о девятом и десятом (о наступлениях в Венгрии, Югославии и Заполярье) говорится в следующем разделе - "Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Красной Армии". Получается, что "десять сталинских ударов" - это лишь боевые действия в 1944 году на территории СССР. Что неверно.

Далее в тех же учебниках значится, что в сентябре - октябре 1944-го "38 дивизий противника" были "окружены и уничтожены южнее Риги". Просто нет слов! Не уничтожены и даже не окружены, а прижаты к морю, и не южнее, а западнее Риги - в Курляндии! Где и оборонялись вплоть до 9 мая 1945 года...

Вопреки "Измозику", "наибольший масштаб" среди операций Красной Армии на Правобережной Украине зимой - весной 1944-го имела не Корсунь-Шевченковская, а Проскуровско-Черновицкая, - но это мелочь по сравнению с утверждением того же учебника о том, что "осенью - зимой 1944 г." войска 4-го Украинского фронта "освободили большую часть Венгрии". Не 4-го, а 2-го и 3-го Украинских! 4-й Украинский на территории Венгрии в ее пред- и послевоенных границах (а именно эту территорию и имеют всегда в виду, когда говорят об "освобождении Венгрии") вообще не воевал! Только на территории Закарпатской Украины, аннексированной в 1939 году Венгрией...

Неграмотна фраза "Измозика", согласно которой летом 1944-го советские войска заняли "Львов и Юго-Восточную Польшу, а также Западную Украину". Что же, Львов - это не Западная Украина?

Ни из этой последней, ни из Прибалтики "ранней осенью" 1944-го (как значится в "Левандовском") враг не отступил. Из Западной Украины - в июле - августе, из значительной части Прибалтики - уже в разгар осени (в первой половине октября), а из Курляндии вообще не отступил.

А 2-й Белорусский фронт в 1945-м занял (вопреки "Левандовскому" же) не Силезию, а часть Померании - области в сотнях километров от Силезии!

Понятно, что авторы учебников (а их у каждого от силы десяток) не могут быть абсолютно компетентными абсолютно во всей проблематике того периода, о котором пишут. Но нужно шире привлекать к рецензированию учебников узких специалистов. Не нескольких рецензентов (как сейчас), а десятки, а то и сотни!

Плохо, что у нас еще недостаточно развиты профессиональные сообщества историков: это же в первую очередь именно их задача - давать экспертные оценки.

"Бессмертный полк": когда далекая война становится близкой. Фото: ТАСС

Что легче усвоится

Методический уровень учебников - вещь даже более важная, чем их содержание. Давайте отдадим себе отчет в том, что если школьник не интересуется темой, то его мозг просто не воспримет, отторгнет любой учебник. При любом содержании!

Чтобы он усвоил хоть что-то, надо его заинтересовать. А это можно сделать в том числе и благодаря интересной подаче материала.

Да и заинтересованному будет легче усвоить материал, если этот материал внятно изложить и оптимальным образом структурировать. И четко разъяснить все вновь вводимые понятия и термины.

Бесполезно, например, раз за разом (как это делается в "Горинове" и "Горинове-штрих") перечислять количество дивизий (привлеченных к операции, окруженных, уничтоженных и т.п.), если не объяснить школьнику, что такое дивизия и почему боевые возможности войск Второй мировой определялись именно количеством дивизий.

Бесполезно просто перечислять высшие органы военного и политического руководства - Ставку Верховного Главнокомандования, Генеральный штаб, Государственный комитет обороны. Список названий останется для школьника пустым звуком и быстро вылетит из головы. Надо как в "Волобуеве" - где кратко и четко объяснено, чем занимался каждый из этих органов.

В целом методический уровень учебников примерно одинаковый. Но именно в целом. Где-то голову вытащили, но хвост увяз, где-то наоборот.

В тех же "Волобуеве" и "Измозике" - очень доступный, ясный и четкий стиль изложения. Встречаются прямо-таки афористичные фразы. Вот, например, о наркомах и директорах оборонных заводов времен войны: "Они были приучены не жалеть себя и других ради решения поставленных задач" ("Измозик"). Лучше не скажешь! Смоленское сражение, указано в "Волобуеве", "задержало продвижение гитлеровцев к Москве". Кратко, ясно и точно! А вот бои на Ржевско-Вяземском выступе в 1942-1943 годах: "В народной памяти они остались как одни из самых страшных". Запомнится явно!

В "Горинове" и "Горинове-штрих" стиль изложения более суховатый, более академичный, многовато общих фраз. В "Волобуеве" более внятно изложены события июня - сентября 1941 года (до начала битвы за Москву, в рассказе о которой авторы ухитрились не упомянуть об окружении под Вязьмой). А в "Горинове" и "Горинове-штрих" - битва за Москву, летне-осенняя кампания 1942 года и события зимы, весны и лета 1944 года. А в "Измозике" - наступление Красной Армии в начале 1942-го и причины его неудачи...

"Измозик", однако, временами недоотредактирован: кое-где нет логических переходов, фразы иногда расставлены так, что нарушают логику изложения.

Дискуссионно структурирование в "Измозике" информации о событиях 1941 года: она подается не по хронологическому, а по тематическому принципу. Сначала повествуется сразу обо всей битве за Ленинград - начавшейся в июле 41-го, а закончившейся только в феврале 44-го, - а затем авторы из 44-го возвращаются в 41-й и начинают рассказ о битве за Москву...

Не мешает ли это формированию представления о последовательности событий войны? У меня нет однозначного ответа.

Г. Добров. Рассказ о медалях. Там был ад. 1975 год. Фото: РИА Новости

И личное

Автор этих строк преподавал историю Великой Отечественной в средней школе с 1996 по 2020 год - и всю эту четверть века хуже всего школьники усваивали именно последовательность событий войны в июле - сентябре 1941-го, до начала битвы за Москву! При том, что им показывалась вроде бы облегчающая усвоение логика событий: в июне - июле 41-го главные события развертываются на московском стратегическом направлении, а в августе - сентябре - на ленинградском и киевском (Гитлер решил обеспечить фланги группировки, наступавшей на Москву)...

Так что, может быть, оптимальна как раз структура "Измозика". Она, по крайней мере, помогает сформировать в сознании школьника наглядные представления о важнейших событиях войны. Вот - битва за Ленинград: блокада, голод, смерть, дневник Тани Савичевой, прорванное, наконец, в январе 43-го кольцо, сплошь простреливаемая "дорога Победы"... А вот - битва за Москву: "котел" под Вязьмой, Москва под ударом, подольские курсанты, Жуков, "сибирские дивизии"...

Не будем забывать о совершенно правильной идее, положенной в основу введенного в 2016 году Историко-культурного стандарта, - не набить мозг школьника фактами и их обобщениями, а сформировать в этом мозгу яркие и наглядные образы прошлого. Последовательность и даже названия событий могут стереться в памяти, а вот наглядные образы - остаться. И стать признаками культурного человека.

С этой точки зрения неплохи все пять учебников: в них много конкретных фактов, подробностей, которые помогают сформировать образ войны. Мы просто забыли либо не застали советские учебники (хотя бы начала 1980-х) - изобиловавшие общими фразами и лозунгами, но крайне бедные информацией.

1. Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России. Начало ХХ - начало XXI века. 10 класс. Учебник. М., 2016; История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Под ред. А.В. Торкунова. Ч. 2. М., 2021; История России. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. Под ред. А.В. Торкунова. Ч. 2. 3-е изд. М., 2021; Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. 11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под общей ред. Р.Ш. Ганелина. 2-е изд. М., 2013; Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. ХХ - начало XXI века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Под ред. С.П. Карпова. М., 2013.

2. См.: Алиев Р.В. Штурм Брестской крепости. М., 2008. С. 565-702.