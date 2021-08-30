Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.08.2021,  
14:54
Текст:  Антон Валагин

Последний эсминец-невидимка вышел в море

Фото: Bath Iron Works Фото: Bath Iron Works
Фото: Bath Iron Works

Третий и последний эсминец типа Zumwalt вышел в море на ходовые испытания.

Фото: youtube.com
Модернизированный украинский Т-72УА1 неудачно применили в бою

Корабль построен на верфи Bath Iron Works в Мэне и получил имя Lyndon B. Johnson (DDG 1002). Корабль отличает причудливая форма со скошенным в небо носом, пирамидальной надстройкой и плоскими бортами. Это дань малозаметности. Ради стелс-технологий многие элементы надстройки выполнены из пробкового дерева, а покрашен корабль ферритовым составом, поглощающим радиоволны.

Головной эсминец серии, DDG 1000 Zumwalt пережил множество аварийных ситуаций из-за отказов высокотехнологичной силовой установки. В 2016 году корабль потерял ход после того, как вода проникла в два из четырех подшипников гребных валов, и врезался в стену Панамского канала.

Первоначально на корабле планировалось установить рельсотрон, но из-за отсутствия годного образца его заменили 155-мм дальнобойной пушкой LRLAP, спрятанной под стелс-кожухом. Правда, вскоре выяснилось, что ее летающие на 148 км активно-реактивные снаряды стоят дороже ракет Tomahawk, обладающих на порядок большей дальностью и мощностью.

Противники проекта Zumwalt подсчитали, что постройка одного эсминца обходится вдвое дороже, чем переоборудование АПЛ типа Ohio - при том, что субмарина несет вдвое больше крылатых ракет и обладает лучшей скрытностью. В итоге программа строительства стелс-эсминцев сокращена до трех единиц.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Николай Грищенко/РГ
Разрезали: в 1941 году бронекатера БКА-213 и БКА-214 потопили суда врага 28.08.2021
Проиграли АК-47: почему бомбардировщики ВВС США не спасли Афганистан 19.08.2021
Секретную модификацию американского UH-60 заметили в аэропорту Кабула 18.08.2021
испытания
Фото: Евгений Биятов \ РИА Новости
Танк Т-14 "Армата" получит искусственный интеллект 27.08.2021
В России создан парашют для водолазов 26.08.2021
Испытания дронов-камикадзе "Ланцет" начнутся в конце 2021 года 25.08.2021
корабли
Таллинский переход: прорыв сил Балтфлота в Кронштадт начался 80 лет назад 27.08.2021
В Китае развитие ВМФ России назвали "грозным сигналом" Западу 19.08.2021