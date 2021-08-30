Пропавший без вести 19-летний актер Мэттью Миндлер найден мертвым

19-летний американский актер кино и ТВ Мэттью Миндлер, в начале прошлой недели объявленный пропавшим без вести, 28 августа был найден мертвым в Пенсильвании.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы штата и руководство колледжа, в котором обучался Мэттью - на первом курсе. Поиски артиста велись с четверга, в итоге его тело обнаружили в городке Мэнор недалеко от кампуса.

Former child actor Matthew Mindler found dead near his Pennsylvania college campus https://t.co/WKVHrAJhj9 pic.twitter.com/hc7BgSb2UH — The Hill (@thehill) August 29, 2021

Обстоятельства и причины смерти Миндлера при этом не обозначаются.

Former child star #MatthewMindler, who went missing from university earlier this week, has sadly been found deadhttps://t.co/4ko9K9ZU4G pic.twitter.com/0nBJPe1r1l — ET Canada (@ETCanada) August 28, 2021

Мэттью Миндлер дебютировал на экранах в 13636-й серии "мыльной оперы" "Как вращается мир", снялся в сиквеле хоррора с Александрой Даддарио "Злоумышленник", в комедии с Полом Раддом, Зои Дешанель и Элизабет Бэнкс "Мой придурочный брат" и еще полудюжине проектов.