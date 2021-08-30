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Пропавший без вести 19-летний актер Мэттью Миндлер найден мертвым

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    30.08.2021, 15:04
Текст:   Олег Усков

19-летний американский актер кино и ТВ Мэттью Миндлер, в начале прошлой недели объявленный пропавшим без вести, 28 августа был найден мертвым в Пенсильвании.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы штата и руководство колледжа, в котором обучался Мэттью - на первом курсе. Поиски артиста велись с четверга, в итоге его тело обнаружили в городке Мэнор недалеко от кампуса.

Обстоятельства и причины смерти Миндлера при этом не обозначаются.

Мэттью Миндлер дебютировал на экранах в 13636-й серии "мыльной оперы" "Как вращается мир", снялся в сиквеле хоррора с Александрой Даддарио "Злоумышленник", в комедии с Полом Раддом, Зои Дешанель и Элизабет Бэнкс "Мой придурочный брат" и еще полудюжине проектов.

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