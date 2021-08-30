Указ губернатора Псковской области от 27 августа 2021 года № 124-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 26 августа 2021 г. № 2904, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 29 июля 2021 г. № 2603" дополнить словами ", от 26 августа 2021 г. № 2904";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 сентября 2021 г.";

3) абзац последний подпункта "е" подпункта 4 пункта 2 признать утратившим силу;

4) в подпункте "б" подпункта 6 пункта 2 слова "либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня отъезда в командировку," исключить;

5) в подпункте 8 пункта 2:

а) подпункт "е" признать утратившим силу;

б) подпункт "ж" признать утратившим силу;

6) в подпункте 22 пункта 2:

а) подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) не допускать проведение в объекте предприятия общественного питания дискотек, а также досуговых массовых и (или) развлекательных массовых мероприятий для несовершеннолетних;";

б) дополнить подпунктами "д.1" и "д.2" следующего содержания:

"д.1) при проведении в объекте предприятия общественного питания концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий обеспечить выполнение условий, указанных в подпункте 27 настоящего пункта;

д.2) проводить банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные подобные мероприятия (далее в настоящем подпункте - мероприятия) с соблюдением одновременно следующих условий:

наличие у каждого участника мероприятия (за исключением ведущих, аниматоров, фотографов, видеооператоров и иных граждан, оказывающих услуги при проведении мероприятия) одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия;

наличие у каждого участника мероприятия, оказывающего услуги при проведении мероприятия (ведущие, аниматоры, фотографы, видеооператоры, иные граждане), документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;

осуществление при входе в объект предприятия общественного питания проверки наличия у участников мероприятия указанных в настоящем пункте документов и недопущение на мероприятие участников, не имеющих таких документов;

осуществление обслуживания мероприятия исключительно работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам), прошедшими вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;

в месте проведения мероприятия (помещение или территория на открытом воздухе) не допускается одновременное проведение двух и более мероприятий или мероприятия и концерта, культурно-просветительного мероприятия, театрально-зрелищного мероприятия, а также нахождение граждан, не являющихся участниками мероприятия или не обслуживающих мероприятие;

выполнение условий, указанных в подпунктах "а", "в" - "ж" настоящего подпункта;";

7) пункт 2 дополнить подпунктом 22.1 следующего содержания:

"22.1) организаторам банкетов, свадеб, поминок, корпоративов и иных подобных мероприятий, проводимых в предприятиях общественного питания, обеспечить наличие у участников таких мероприятий документов, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "д.2" подпункта 22 настоящего пункта;";

8) в подпункте 27 пункта 2:

а) подпункт "а" признать утратившим силу;

б) в подпункте "а.1" слова "(за исключением объектов предприятий общественного питания)" исключить;

9) абзац седьмой подпункта "б" подпункта 32 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"обязательное использование работниками одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов;";

10) подпункт 6 пункта 3 признать утратившим силу;

11) подпункт 7 пункта 3.1 признать утратившим силу;

12) пункт 3.3 признать утратившим силу;

13) в пункте 24.1 цифры "3.3," исключить;

14) в приложении 3:

а) в подпункте "г" пункта 2 слова "либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня проведения мероприятия," исключить;

б) в подпункте "г" пункта 3 слова "либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня проведения мероприятия," исключить;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Мероприятия, проводимые при подготовке и проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 г., при соблюдении Рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08 июля 2021 г., Рекомендаций кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08 июля 2021 г.";

г) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Мероприятия с количеством участников не более 30 человек (за исключением дискотек, а также досуговых массовых и (или) развлекательных массовых мероприятий для несовершеннолетних, проводимых в предприятиях общественного питания, детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях, используемых организацией или индивидуальным предпринимателем для осуществления деятельности по организации досуга и развлечения несовершеннолетних), проводимые при соблюдении одновременно следующих условий:".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 01 сентября 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







