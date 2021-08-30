На школьном новоселье в Воронежской области ожидают белорусских гостей

Более пятисот мальчишек и девчонок в Семилукском районе Воронежской области сядут за парты в новом образовательном центре, который стал пилотным проектом развития регионального сотрудничества в строительной сфере Союзного государства. Он возведен, информирует БЕЛТА, по инвестиционно-строительному принципу с привлечением экспортного кредита белорусского Банка развития и ведущих производителей строительных материалов и оборудования.

Кстати, в торжественном открытии школы на 520 мест примет участие и делегация Синеокой во главе с послом РБ в России Владимиром Семашко, который во вторник посещает Воронеж. Предусмотрены его переговоры с губернатором региона Александром Гусевым, посвященные вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в области промышленности и производственной кооперации.

В состав делегации войдут председатель постоянной комиссии верхней палаты национального парламента Михаил Русый, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович и представители руководства "Банка развития Республики Беларусь".

Обозреватели отмечают, что Воронежская область традиционно считается важным торгово-экономическим партнер Беларуси. Только в первом полугодии текущего года ее товарооборот с российским регионом увеличился на 13,2 процента, составив $158,3 млн.

Что же касается белорусского экспорта, то его основу, уточняет агентство, составляют конструкции из черных металлов; детали для автомобилей и тракторов, широкий ассортимент животноводческой и молочной продукции.