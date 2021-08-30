Петр Толстой призвал увеличить бюджетные квоты для москвичей в столичных вузах

Российскую систему образования необходимо усовершенствовать, кратно увеличив количество бюджетных мест в вузах для москвичей. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента, кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва Петр Толстой.

"Без смены поколений невозможно представить себе развитие любой отрасли. Нам важно, чтобы в наших поликлиниках, больницах, детских садах, школах, социальных центрах работали молодые люди из нашего города. Считаю, что нам необходимо кратное увеличение бюджетных квот для жителей Москвы в вузах, где обучают социально важным и востребованным профессиям", - отметил парламентарий.

В ближайшие несколько лет в российских университетах, по поручению президента РФ Владимира Путина, откроются 45 тыс. дополнительных бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадут регионам, которые нуждаются в выпускниках. Толстой отметил, что такой шаг можно назвать одной из крупных форм социальной поддержки.

"В итоге порядка 60% наших выпускников смогут поступить на "бюджет". В какой еще стране может быть такой широкий доступ к бесплатному высшему образованию", - подчеркнул парламентарий.