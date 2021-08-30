Собянин не ждет осенью повторения острой ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал в интервью телеканалу "Россия-24" о том, что осенью, скорее всего, не будет всплеска эпидемии коронавируса: "В осенне-зимний период будем смотреть, как ситуация будет развиваться и принимать необходимые меры. Надеюсь, что такой острой ситуации, которую мы проходили в июне-июле, уже не будет".

В настоящий момент больные COVID-19 в тяжелой форме в московских больницах, "конечно, есть, но их количество несоизмеримо с тем, что было раньше", - сказал глава города.

Напомню, за последние сутки в столице выявлено 1424 случая COVID-19. Такая заболеваемость держится примерно четвертый день подряд.