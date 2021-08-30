В прошлом году Мосгорнаследие отреставрировало фасад здания Бабаевской кондитерской фабрики - оно известно по этикеткам и коробкам конфет, обертке шоколадных плиток и батончиков. Вместо привычного алого дом 1902 года постройки стал оливковым. Но именно этот цвет оказался родным. Сегодня, показывая ход работ внутри здания, реставраторы рассказали, что снаружи они расчистили 14 слоев краски, прежде чем добрались до исконного.

Как известно, Бабаевской фабрика стала после революции - она получила имя большевика Петра Бабаева. А до национализации кондитерским производством владела династия промышленников Абрикосовых.

Выходец из крестьян Степан Абрикосов основал предприятие, которое занималась изготовлением варенья и пастилы, в 1804 году. Дело продолжил его внук Алексей Абрикосов.

С середины XIX века тут занимались уже производством шоколада. Да так искусно и ответственно, что "Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова и сыновей" стало поставщиком Двора Его Императорского Величества.

Считается, что главный фабричный особняк, который сейчас тщательно восстанавливают, спроектировал архитектор Борис Шнауберт. И это одно из самых удивительных зданий в стиле модерн, которые сохранились в Москве. Выпуклые эркеры, лепнина в виде ваз для конфет...

Это - снаружи. А что внутри? Руководитель реставрационной мастерской Алена Казарова говорит, что утрачены латунные изделия - светильники, дверные ручки. Но сохранился один шпингалет - кремальер. Реставраторов спрашивали про золотой кирпич, который будто бы заложен в основание здания. Такой здесь не находили.

Зато раскрыли удивительные витражи и плафон из цветного стекла. Стекло было закрашено в советское время, но реставраторам удалось очистить его от наслоений и восстановить. Оно уже готово к установке. В залах отреставрируют старинный камин, паркет (он везде разный) также будет восстановлен. Сохранились перила, ковка лестничных парапетов.

- Русский модерн сам по себе клад, - говорит Казарова.

Во времена СССР модерн приспособили под цех для изготовления коробок для конфет, а на втором этаже помещались фабричные службы.

- Реставрация здания завершится в конце 2022 года, - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Правда, он не уточнил, во сколько в общей сложности она обойдется, так как официально самый красивый фабричный дом восстанавливается на частные деньги.

На Красносельской улице, в отличие от Берсеневской набережной, откуда было выведено производство "Красного Октября" (бывшее товарищество Эйнем), по-прежнему находятся производственные цеха. Теперь здесь производят кондитерскую продукцию концерна "Объединенные кондитеры", который объединил торговые марки "Красный Октябрь", "Бабаевский" и "Рот фронт" (до революции - кондитерская мастерская по производству карамели купцов Леоновых).

Объединение, конечно, не способствовало увеличению ассортимента. В музее Бабаевской фабрики сохранились не только образцы упаковок, но и документы, связанные с производством товарищества Абрикосова.

Например, учетная карточка мастерицы шоколадной мастерской Анастасии Андреевой, которая поступила на работу на фабрику в апреле 1915 года в возрасте 22 лет, будучи крестьянкой Юхновского уезда Смоленской губернии (теперь Юхновский район Калужской области).

Примечательно, что в карточке помимо подданства (гражданства), указано и вероисповедание (православное), что было обязательным в Российской империи, а в графе "семейное положение" записано "девица" вместо привычного нам "не замужем".

Есть также объявление, написанное дореформенным алфавитом, которое помещалось на проходной фабрики: "Просят Девушек не иметь при себе иголок и булавок, так как ими легко поранить руки обыскивающих, что часто ведет к серьезному заболеванию."

Обыскивать - чтобы работницы не уносили шоколад с собой. В ином случае им грозил выговор, а потом и увольнение. Мужчин, работавших на фабрике, тоже обыскивали. Просто они не носили при себе иголок и булавок.

Что именно будет в абрикосовском доме, когда реставрация завершится, неизвестно. Реставраторы говорят, что у него точно будет образовательная или просветительская функция. Возможно, в эти исторические стены переедет и музей. И карточка мастерицы шоколадной мастерской Анастасии Андреевой вновь окажется там, где ее заполняли больше века назад.