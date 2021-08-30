Как известно, Бабаевской фабрика стала после революции - она получила имя большевика Петра Бабаева. А до национализации кондитерским производством владела династия промышленников Абрикосовых.
Выходец из крестьян Степан Абрикосов основал предприятие, которое занималась изготовлением варенья и пастилы, в 1804 году. Дело продолжил его внук Алексей Абрикосов.
С середины XIX века тут занимались уже производством шоколада. Да так искусно и ответственно, что "Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова и сыновей" стало поставщиком Двора Его Императорского Величества.
Считается, что главный фабричный особняк, который сейчас тщательно восстанавливают, спроектировал архитектор Борис Шнауберт. И это одно из самых удивительных зданий в стиле модерн, которые сохранились в Москве. Выпуклые эркеры, лепнина в виде ваз для конфет...
Это - снаружи. А что внутри? Руководитель реставрационной мастерской Алена Казарова говорит, что утрачены латунные изделия - светильники, дверные ручки. Но сохранился один шпингалет - кремальер. Реставраторов спрашивали про золотой кирпич, который будто бы заложен в основание здания. Такой здесь не находили.
Зато раскрыли удивительные витражи и плафон из цветного стекла. Стекло было закрашено в советское время, но реставраторам удалось очистить его от наслоений и восстановить. Оно уже готово к установке. В залах отреставрируют старинный камин, паркет (он везде разный) также будет восстановлен. Сохранились перила, ковка лестничных парапетов.
- Русский модерн сам по себе клад, - говорит Казарова.
Во времена СССР модерн приспособили под цех для изготовления коробок для конфет, а на втором этаже помещались фабричные службы.
- Реставрация здания завершится в конце 2022 года, - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Правда, он не уточнил, во сколько в общей сложности она обойдется, так как официально самый красивый фабричный дом восстанавливается на частные деньги.
На Красносельской улице, в отличие от Берсеневской набережной, откуда было выведено производство "Красного Октября" (бывшее товарищество Эйнем), по-прежнему находятся производственные цеха. Теперь здесь производят кондитерскую продукцию концерна "Объединенные кондитеры", который объединил торговые марки "Красный Октябрь", "Бабаевский" и "Рот фронт" (до революции - кондитерская мастерская по производству карамели купцов Леоновых).
Объединение, конечно, не способствовало увеличению ассортимента. В музее Бабаевской фабрики сохранились не только образцы упаковок, но и документы, связанные с производством товарищества Абрикосова.
Например, учетная карточка мастерицы шоколадной мастерской Анастасии Андреевой, которая поступила на работу на фабрику в апреле 1915 года в возрасте 22 лет, будучи крестьянкой Юхновского уезда Смоленской губернии (теперь Юхновский район Калужской области).
Примечательно, что в карточке помимо подданства (гражданства), указано и вероисповедание (православное), что было обязательным в Российской империи, а в графе "семейное положение" записано "девица" вместо привычного нам "не замужем".
Есть также объявление, написанное дореформенным алфавитом, которое помещалось на проходной фабрики: "Просят Девушек не иметь при себе иголок и булавок, так как ими легко поранить руки обыскивающих, что часто ведет к серьезному заболеванию."
Обыскивать - чтобы работницы не уносили шоколад с собой. В ином случае им грозил выговор, а потом и увольнение. Мужчин, работавших на фабрике, тоже обыскивали. Просто они не носили при себе иголок и булавок.
Что именно будет в абрикосовском доме, когда реставрация завершится, неизвестно. Реставраторы говорят, что у него точно будет образовательная или просветительская функция. Возможно, в эти исторические стены переедет и музей. И карточка мастерицы шоколадной мастерской Анастасии Андреевой вновь окажется там, где ее заполняли больше века назад.