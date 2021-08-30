В Хабаровске возбудили дело о гибели мужчины при обвале балкона

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после гибели 71-летнего жителя из-за обрушения деревянного пола балкона общего пользования на шестом этаже многоквартирного дома.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

По предварительной версии, ЧП произошло из-за того, что обслуживающая здание организация не обеспечила безопасную эксплуатацию общедомового имущества.

"Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произвели осмотр, назначили экспертизы, допросили свидетелей случившегося", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Ранее проверку по факту случившегося начала прокуратура Центрального района.