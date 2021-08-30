В Башкирии арестовали подозреваемых в убийстве девочки

Бирский межрайонный суд Башкирии отправил под стражу на два месяца двух молодых людей, подозреваемых в убийстве 15-летней девочки. Об этом сообщили в управлении СК РФ по республике.

Напомним, тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено в яме. Правоохранители задержали подозреваемых - 21-летнего и 24-летнего местных жителей, которые дали признательные показания.

По версии следствия, девочка отправилась на день рождения к своей подруге в соседнее село, к компании подростков присоединились подозреваемые и пригласили к себе домой. Там мужчины изнасиловали и убили девочку, а затем спрятали тело недалеко от дома.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".