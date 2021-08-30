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30.08.2021 10:08
Рубрика: Общество

В Оренбургской области обнаружили древних земноводных

Текст: Андрей Куликов

В Оренбургской области экспедиция Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН обнаружила уникальные ископаемые останки древних животных.

Фото: Пресс-служба ЮНЦ РАН
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Как сообщает сайт Самарского палеонтологического общества, члены которого принимали участие в экспедиции, она обследовала 36 геологических объектов с выходами пород триасового, пермского и юрского периодов.

Одной из главных находок во время раскопок в Сухореченской горе стали фрагменты черепа крупной древней амфибии, предка современных лягушек. Внешним видом, как считают ученые, это земноводное напоминало крокодила и занимало его же экологическую нишу. А в Первомайском районе Оренбургской области исследователи нашли окаменевшие отпечатки лап животного, которые позволяют определить, как оно передвигалось, насколько широким был шаг и как располагались конечности.

Как рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник палеонтологического института РАН Игорь Новиков, сделанные находки имеют "очень большое научное значение", впервые удалось найти такую большую часть черепа древней амфибии.

По словам Игоря Новикова, раскопки в Оренбургской и Самарской областях палеонтологи регулярно проводят с 2005 года. Как объясняет специалист, здесь наиболее полно на территории нашей страны представлены пермские и триасовые геологические отложения, изучение которых позволяет проследить эволюцию флоры и фауны этих периодов в истории Земли.

Как отмечают ученые, изучение этой эпохи имеет еще и особый интерес, поскольку на границе пермского и триасового периодов произошло вымирание 90 процентов видов животных.

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