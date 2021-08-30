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30.08.2021 12:43
Рубрика: Происшествия

В Саранске в жилом доме нашли схрон с боеприпасами

Текст: Анна Шепелева

В Саранске в подвале жилого дома по улице Степана Разина обнаружен схрон с взрывными устройствами и боеприпасами. Об этом сообщили в понедельник в МВД по Республике Мордовия.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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Нелегальное хранилище первым обнаружил в субботу один из жильцов дома. Он сразу же обратился в полицию, описав предметы, схожие с боеприпасами и взрывными устройствами.

На место выехали оперативники, кроме того, бойцы Росгвардии оцепили территорию вокруг дома. Жильцов эвакуировали.

В подвале взрывотехники обнаружили взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра. Весь арсенал из схрона сдали на судебно-баллистическую экспертизу.

Полицейские Саранска не исключают, что боеприпасы могли принадлежать участникам преступной группировки, действовавшей в Мордовии более 15 лет назад.

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