В Саранске в жилом доме нашли схрон с боеприпасами

В Саранске в подвале жилого дома по улице Степана Разина обнаружен схрон с взрывными устройствами и боеприпасами. Об этом сообщили в понедельник в МВД по Республике Мордовия.

Нелегальное хранилище первым обнаружил в субботу один из жильцов дома. Он сразу же обратился в полицию, описав предметы, схожие с боеприпасами и взрывными устройствами.

На место выехали оперативники, кроме того, бойцы Росгвардии оцепили территорию вокруг дома. Жильцов эвакуировали.

В подвале взрывотехники обнаружили взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра. Весь арсенал из схрона сдали на судебно-баллистическую экспертизу.

Полицейские Саранска не исключают, что боеприпасы могли принадлежать участникам преступной группировки, действовавшей в Мордовии более 15 лет назад.