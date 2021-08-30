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30.08.2021 10:03
Рубрика: Происшествия

В Уфе прохожий поймал упавшего из окна младенца

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Уфимец успел поймать упавшего из окна 11-месячного ребенка.
Видео: В Кузбассе женщина поймала упавшего из окна многоэтажки ребенка

Инцидент произошел накануне, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. Случайный прохожий заметил, как из окна первого этажа упала трехлетняя девочка, а следом за ней пытается "выйти" 11-месячный малыш. Мужчина успел подхватить его, а затем позвонил в экстренные службы и передал детей врачам скорой помощи.

Уточняется, что в момент происшествия мать детей была дома. Сейчас девочка находится в больнице. Младший ребенок не пострадал.

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