В Уфе прохожий поймал упавшего из окна младенца

Уфимец успел поймать упавшего из окна 11-месячного ребенка.

Инцидент произошел накануне, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. Случайный прохожий заметил, как из окна первого этажа упала трехлетняя девочка, а следом за ней пытается "выйти" 11-месячный малыш. Мужчина успел подхватить его, а затем позвонил в экстренные службы и передал детей врачам скорой помощи.

Уточняется, что в момент происшествия мать детей была дома. Сейчас девочка находится в больнице. Младший ребенок не пострадал.