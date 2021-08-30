На Алтае оштрафовали организатора концерта Ольги Бузовой

Компанию, отвечавшую за организацию концерта с участием Ольги Бузовой в барнаульском ТРЦ "Галактика", оштрафовали на 300 тысяч рублей. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, причиной административного взыскания стали нарушения требований по профилактике распространения COVID-19.

Массовое мероприятие "Тикток бьюти-пати" в торгово-развлекательном центре прошло 24 апреля. Организатором вечеринки выступила компания ООО "Алькор и Ко", а вскоре в сети появились фотографии скопления сотен людей в помещении центра. Зрители столпились на трех этажах здания.

- В результате административного расследования установлено, что организатором в период возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, не исполнены обязательные требования установленные законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарных правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Итогом стали материалы административного дела в отношении организатора концерта. Железнодорожный районный суд Барнаула признал законность претензий надзорного органа и вынес решение о штрафе в 300 тысяч рублей.