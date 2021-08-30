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30.08.2021 10:19
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Красноярска из-за тумана задержали более 20 рейсов

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

В международном аэропорту Красноярска в понедельник задержали десятки рейсов. Причиной нарушения расписания стал сильный туман, окутавший утром окрестности воздушной гавани, русло Енисея и ряд других территорий.

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Судя по информации онлайн-табло аэропорта, вынуждены изменить график и экипажи судов, ожидающих взлета, и самолетов, готовых к посадке. В частности, отложены рейсы в московские аэропорты Внуково и Домодедово.

Всего задержано 24 рейса, 13 самолетов ушли на запасные аэропорты в Новосибирскую и Кемеровскую области, а также в Хакасию, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу красноярского аэропорта.

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