В Кемерове осудили участника ОПГ, воровавшей иномарки

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор участнику организованной преступной группы, занимавшейся угоном иномарок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в общей сложности банде удалось похитить пять машин, которые они вскрыли, предварительно сканируя и отключая автосигнализации.

Организатором преступной группы стал таксист из Ленинска-Кузнецкого, у которого к 29 годам уже есть несколько судимостей. Для кражи машин он привлек четырех знакомых.

Первый угон "сканерщики" совершили в ноябре 2018 года и в течение нескольких месяцев похитили еще четыре иномарки. В итоге общая сумма ущерба превысила восемь миллионов рублей: преступники угнали три Toyota Camry, один Lexus и одну Honda Civic.

Подельников задержали в июле 2019 года при попытке очередной кражи - Toyota Land Cruiser Prado стоимостью в 1,7 миллиона рублей. Лидер банды и ее участники были помещены под арест на время следствия. Похищенные автомобили полиция изъяла и вернула законным владельцам.

Между тем один из участников группировки заключил с правоохранителями досудебное соглашение о сотрудничестве, и его уголовное дело было выделено в отдельное производство. В отношении него суд и вынес вердикт: восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Осужденный должен возместить потерпевшим ущерб в размере 1,7 миллиона рублей.