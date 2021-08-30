В Новосибирске полиция проверит нападение на поклонников аниме

Новосибирская полиция начала проверку о конфликте подростков в Заельцовском районе. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД, сегодня поступило сообщение о нападении группы молодых людей на поклонников японской анимации.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники произошедшего, выясняются все обстоятельства, - отметили в областном главке МВД.

Конфликт, о котором идет речь частично попал на видео, снятое на мобильный телефон одного из фанатов аниме. На кадрах видно, как от группы школьников, стоящих в нескольких метрах, отделяется один подросток с палкой в руках. Он подходит немного ближе и швыряет палку в любителей мультипликации, причем "снаряд" попадает прямо в смартфон, которым велась съемка.

По словам владельца телефона, аппарат был в руках у его подруги. В итоге техника оказалась повреждена, а сама девушка получила травмы. Но и на этом агрессивно настроенные подростки не успокоились. Они распылили содержимое перцового баллончика в лицо еще одной фанатке аниме, и та вынуждена была обратиться за помощью медиков.

Кстати, это не единственный конфликт подростков, который попал сегодня в поле зрения полиции. Проверка инициирована еще по одному факту нападения молодых людей на сверстника. Инцидент опять же был снят на камеру, но в этом случае одним из группы нападавших.

В ролике видно, как молодому человеку сначала брызнули в лицо из баллончика, а затем начали жестоко избивать. Несколько подростков наносили удары руками и ногами, стараясь попасть в голову жертвы. По этому факту полиция также начала проверку, устанавливаются участники конфликта.