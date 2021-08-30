От коронавируса умер актер Олег Гусейнов

Утром 30 августа в Абхазии на 69-м году жизни скончался заслуженный артист Кабардино-Балкарии Олег Мусович Гусейнов.

Причиной смерти Гусейнова стала коронавирусная инфекция.

"Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь", - передает РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на представителя семьи покойного.

Гусейнов закончил Кабардино-Балкарский госуниверситет и Государственный институт театрального искусства в Москве. Почти тридцать лет проработал в Русском драматическом театре имени Горького в Нальчике.

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