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От коронавируса умер актер Олег Гусейнов

Новости
    30.08.2021, 20:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Утром 30 августа в Абхазии на 69-м году жизни скончался заслуженный артист Кабардино-Балкарии Олег Мусович Гусейнов.

Причиной смерти Гусейнова стала коронавирусная инфекция.

"Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь", - передает РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на представителя семьи покойного.

Гусейнов закончил Кабардино-Балкарский госуниверситет и Государственный институт театрального искусства в Москве. Почти тридцать лет проработал в Русском драматическом театре имени Горького в Нальчике.

Сниматься начал в 90-м: "А в России опять окаянные дни", "По Таганке ходят танки" Соловьёва, детектив Самсона Самсонова по Чейзу "Казино", "Дорога на край жизни", "Херувим", "Не небу босиком", "Глубокая река".

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