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30.08.2021 20:20
Рубрика: Общество

Кот-инвалид из Петербурга стал звездой соцсетей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургский кот Барик (полное имя Барон), у которого поражен мозжечок, неожиданно стал звездой соцсетей. У животного более 350 тысяч подписчиков в TikTok, а общее число лайков исчисляется миллионами.

Фото: iStock
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Кот Барик болен мозжечковой атаксией. При этом заболевании у животных нарушается координация движений. Но при этом само качество жизни не страдает, просто на скользкой поверхности у кота разъезжаются лапки.

Хозяева кота - супруги Павел и Мария, говорят, что кота они взяли по объявлению и даже не догадывались, что у него такая болезнь. Уже дома, когда кот стал странно двигаться, петербуржцы заподозрили патологию и обратились к врачам, от них они узнали про мозжечковую атаксию.

Если болезнь проходит в легкой форме, то животное сохраняет способность к передвижению, нормально ест, играет, спит и может прожить до глубокой старости.

"Он шатается при ходьбе, не может прыгать выше дивана, иногда падает. Но не смотря на это, он очень ласковый и дружелюбный, очень доверяет своим хозяевам", - отмечают супруги.

Мозжечковая атаксия не лечится. Павел и Мария смирились с диагнозом своего питомца, завели дома побольше ковров, чтобы кот не "скользил" и стали снимать видео про его похождения.

Барик быстро стал звездой TikTok, За его судьбой следят пользователи по всему миру. Но сам кот о своей популярности даже не догадывается.

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