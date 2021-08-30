В Петербурге арестован полицейский - наркодилер

В Петербурге взят под стражу полицейский, торговавший наркотиками. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, следствием установлено, что с начала июля до конца августа Виктор Щербына продал не менее полукилограмма.

- Действующий сотрудник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области неоднократно организовал сбыт наркотических средств массой не менее 193,3 и 299,6 грамма неустановленным лицам посредством привлечения к данной деятельности гражданина Л., получив за указанную деятельность вознаграждение в сумме не менее 85 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.

Виктор Щербына вину признал частично. Под стражей он будет находиться до 23 октября 2021 года. Уголовное дело возбуждено по статье 228.1 УК РФ, виновному может грозить лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.